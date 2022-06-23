Bülent Korkmaz: "Rizespor'un layık olduğu yer Süper Lig" - Son Dakika
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Bülent Korkmaz: "Rizespor'un layık olduğu yer Süper Lig"

23.06.2022 19:06
Bülent Korkmaz: "Rizespor'un layık olduğu yer Süper Lig"

Yeni sezonun hazırlıklarına bugün itibarıyla başlayan Çaykur Rizespor'da Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, antrenman öncesinde yaptığı açıklamada, "Rizespor'un layık olduğu yer Süper Lig. Bizim amacımız da bu" dedi.

Yeni sezonun hazırlıklarına bugün itibarıyla başlayan Çaykur Rizespor'da Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, antrenman öncesinde yaptığı açıklamada, "Rizespor'un layık olduğu yer Süper Lig. Bizim amacımız da bu" dedi.

Geçtiğimiz sezon düşme potasından hiç çıkamadan küme düşen Çaykur Rizespor, 1 Temmuz'da girecekleri kamp öncesi yaptıkları antrenman Mehmet Cengiz Tesisleri'nde Teknik Direktör Bülent Korkmaz yönetiminde gerçekleşti. Antrenman öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Korkmaz, "Geçen sezon yapılan yanlışları, hataları tekrarlamamak adına biz bu seni sezon başını planladık, programladık. Benim acizane fikrim niye kongreler haziran sonunda oluyor, anlayabilmiş değilim. Geçen yıl Tahir Başkan'ın başına geldi bu yıl yeni başkanın başına geliyor, mayıs sonunda olsa herkes işini ve organizasyonu daha rahat yapar. Kongre haziran sonunda olunca o planlamayı ve organizasyonu başkanlar yapamıyor ve ister istemez, bazı şeyler geç kalıyor. Geçen yıl yapılan yanlışlar planlamalar antrenman olsun taktik, transfer, alternatif oyuncular olsun bunları tekrarlamamak adına biz lig bitmeden 2 hafta önce her şeyi planladık, programladık. Mevkisine, oyuncusuna kadar ama bu kongre sürecinden dolayı bu oluşamadı. Dün de bugün oyuncularla ve mevkilerle ilgili toplantımızı yaptık. Verdiğimiz rapor doğrultusunda bugünden itibaren girişimlerde bulunacaklar. İnşallah en kısa zaman içerisinde bu transferler hallolacak. 1 Temmuz'a kadar buradayız. Sonra Erzurum'a kampa gideceğiz. Umarım o bir haftalık süreçte transferler yetişir. O zaman her şey daha rahat ve daha iyi olur. Her mevki için oyuncu verdik, yerli oyuncular üzerinde daha fazla duruyoruz. 5 tane yabancı oyuncumuz var o yüzden yerli oyuncuya yöneldik" dedi.

Yeni yönetim ile görüşerek sezonun planlamalarını yaptıklarını kaydeden Korkmaz, "Yeni başkan İbrahim Turgut ile güzel bir görüşme yaptık. Rizespor'un layık olduğu yer Süper Lig. Bizim amacımız da bu. Tekrar buraya çıkmak için hazırlıklarımızı planlamalarımızı yaptık İnşallah transferleri bir an önce yetiştirecekler" ifadelerini kullandı. - RİZE

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Kaynak: İHA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bülent Korkmaz: 'Rizespor'un layık olduğu yer Süper Lig' - Son Dakika

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