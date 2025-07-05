Çaykur Rizespor, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor.
Çaykur Rizespor, yeni sezon hazırlıklarını bu sabah Mehmet Cengiz Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör İlhan Palut yönetiminde yapılan çalışmada futbolcular, pas organizasyonları üzerinde durdu. Antrenman, çift kale maçla tamamlandı.
Öte yandan yeşil-mavili ekipte, milli takımlarda bulunan oyuncular çalışmada yer almadı. - RİZE
Son Dakika › Spor › Çaykur Rizespor Yeni Sezon Hazırlıklarına Devam Ediyor - Son Dakika
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