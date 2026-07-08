Çaykur Rizespor Yeni Sezon Hazırlıklarına Devam Ediyor - Son Dakika
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Çaykur Rizespor Yeni Sezon Hazırlıklarına Devam Ediyor

08.07.2026 21:12
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Çaykur Rizespor, Erzurum'da yüksek irtifa kampında antrenmanlarla yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Erzurum'da yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor.

Karadeniz ekibi, Palandöken Dağı'ndaki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde teknik direktör Recep Uçar yönetiminde çalışmalarına devam etti.

Futbolcular, sabah yaklaşık 80 dakika süren antrenmanda ısınma, mobilizasyon ve core yaparken, akşam ki idmanda ise koordinasyon koşusu ve taktik çalışmalarıyla günü tamamladı.

Çaykur Rizespor, yarın yapacağı çalışmalarla yeni sezon hazırlıklarını sürdürecek.

Kaynak: AA

Rizespor, Erzurum, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Çaykur Rizespor Yeni Sezon Hazırlıklarına Devam Ediyor - Son Dakika

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