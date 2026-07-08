Çaykur Rizespor Yeni Sezon Hazırlıklarına Devam Ediyor

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Erzurum'da yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor.

Karadeniz ekibi, Palandöken Dağı'ndaki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde teknik direktör Recep Uçar yönetiminde çalışmalarına devam etti.

Futbolcular, sabah yaklaşık 80 dakika süren antrenmanda ısınma, mobilizasyon ve core yaparken, akşam ki idmanda ise koordinasyon koşusu ve taktik çalışmalarıyla günü tamamladı.

Çaykur Rizespor, yarın yapacağı çalışmalarla yeni sezon hazırlıklarını sürdürecek.