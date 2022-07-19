Çaykur Rizespor yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor - Son Dakika
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Çaykur Rizespor yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor

19.07.2022 21:08

- Çaykur Rizespor yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor Yeni sezon hazırlıklarına Erzurum'da devam eden Çaykur Rizespor günü tek antrenman ile tamamladı.

- Çaykur Rizespor yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor

RİZE - Yeni sezon hazırlıklarına Erzurum'da devam eden Çaykur Rizespor günü tek antrenman ile tamamladı.

Spor Toto 1. Lig'in Karadeniz ekiplerinden Çaykur Rizespor, yeni sezonun hazırlıklarını Erzurum Yüksek İrtifa kamp merkezinde sürdürdü. Teknik Direktör Bülent Korkmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Taktik çalışması ile devam eden idman çift kale maç ile son buldu.

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Kaynak: İHA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Çaykur Rizespor yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor - Son Dakika

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