Çaykur Rizesporlu Sagnan, Trabzonspor derbisi öncesi taraftar önünde sonuç istiyor - Son Dakika
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Çaykur Rizesporlu Sagnan, Trabzonspor derbisi öncesi taraftar önünde sonuç istiyor

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Çaykur Rizesporlu Sagnan, Trabzonspor derbisi öncesi taraftar önünde sonuç istiyor
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Süper Lig'in 9. haftasında 26 Ekim Pazartesi günü Trabzonspor'u konuk edecek Çaykur Rizespor'da Modibo Sagnan, taraftar önünde güzel sonuç almak istediklerini söyledi. Malili savunma oyuncusu, güçlü rakibe karşı sakin kalıp taraftar önünde galibiyet beklediklerini belirtti.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 26 Ekim Pazartesi günü Trabzonspor'u konuk edecek Çaykur Rizespor'da savunma oyuncusu Modibo Sagnan, taraftarlarının önünde güzel bir sonuç almak istediklerini söyledi.

Sagnan, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmandan önce basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Geçen seneden beri sürekli performansımı artırmaya çalışıyorum ve bunun için çaba harcıyorum. Bu sene daha iyi bir performans ortaya koymaya çalışıyorum." dedi.

Trabzonspor ile yapacakları karşılaşmanın kendileri için büyük önem taşıdığını vurgulayan Malili futbolcu, şunları kaydetti:

"Bir derbi. Taraftarımızın da bunu sabırsızlıkla beklediğini biliyorum. Biz de aynı şekilde sabırsızlıkla bu maçı bekliyoruz. Gerekli şekilde maça hazırlıklarımızı yapıyoruz. Önemli bir rakibe karşı, güçlü bir rakibe karşı oynayacağız. Bizim de güçlü yanlarımız var. Olabildiğince sakin kalarak, güçlü yanlarımızı ön plana çıkararak taraftarımızın önünde güzel bir sonuç almayı bekliyoruz."

Geçen sezon iç sahada az sayıda mağlubiyet yaşadıklarını hatırlatan Sagnan, bu performansı tekrarlayabileceklerini dile getirdi.

27 yaşındaki futbolcu, "İç sahada başarılı bir performans ortaya koyduk. Demek ki bunu yapabiliyoruz. Bunun için gerçekten elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Yapmaya devam edeceğiz. Belki de o golün gelişiyle bu kilitlenen nokta da bizim için açılacak ve taraftarımızın önünde galibiyet alacağız." ifadelerini kullandı.

Rize'deki günlük yaşamına ilişkin de Sagnan, boş zamanlarını ailesiyle geçirmeyi sevdiğini anlattı.

Ailesiyle deniz kenarında yürüyüş yaptıklarını belirten Sagnan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ailem burada yanımda. Ailemle birlikte deniz kenarına inmeyi çok seviyoruz. Deniz kenarında yürüyüş yapıyoruz. Ayrıca burada birlikte restoranlara gidiyoruz. Çoğu zamanımı ailemle geçiriyorum. Aslında et yemeyi tercih eden biriydim ama Rize'ye geldikten sonra burada çok fazla balık olduğu için ben de eşim de balık yemeyi çok daha fazla sevmeye başladık. Genelde tercihimiz balık yemek oluyor."

Kaynak: AA
TrabzonsporRizesporFutbolSporSon Dakika

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