Çaykur Rizesporlu Sowe, gol beklentisine takım vurgusu yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çaykur Rizesporlu Sowe, gol beklentisine takım vurgusu yaptı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çaykur Rizesporlu Sowe, gol beklentisine takım vurgusu yaptı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çaykur Rizespor'un forveti Ali Sowe, taraftarların kendisinden gol beklentisini anlayışla karşıladığını ancak futbolun takım oyunu olduğunu söyledi. Sowe, iç sahada kazanamadıkları maçlara dikkati çekerek taraftar önünde kazanarak ellerinden gelenin en iyisini göstermek istediklerini belirtti.

Çaykur Rizespor'un forvet oyuncusu Ali Sowe, taraftarın kendisinden gol beklentisini anladığını ancak futbolun takım oyunu olduğunu söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında 20 Eylül Pazar günü deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak Çaykur Rizespor'da Ali Sowe, Mehmet Cengiz Tesisleri'ndeki açıklamasında deplasmanda aldıkları galibiyetlerden dolayı mutlu olduklarını belirtti.

İç sahada maç kazanamadıklarına değinen Sowe, "Bizim her maçtaki hedefimiz, içerideki maçlarımızı kazanmak. Çünkü içerideki maçlar bizim için daha önemli. Taraftarlarımızın önünde oynuyoruz. İçeride kaybetmeyerek ve maçlarımızı kazanarak elimizden gelenin en iyisini göstermek istiyoruz." diye konuştu.

Sowe, taraftarların kendisinden gol beklentisinin olduğunu ve bu durumu anlayışla karşıladığını dile getirerek "Bu çok normal. Ben ne kadar gol atabileceğimi onlara gösterdim. Haliyle taraftarlarımız da bu beklenti içerisine giriyor. Onları da anlayabiliyorum. Ancak bu oyunun bir takım oyunu olduğunu belirtmem gerekiyor. Çünkü bu durum sadece bireysel olarak benimle ilgili değil. Ana hedefimiz takımın iyi olması ve ilerlemesi." ifadelerini kullandı.

Daha fazla gol atmayı kendisinin de istediğini vurgulayan Sow, "Tabii ki ben de daha fazla gol atmak istiyorum. Daha fazla gol atarsam ben de çok mutlu olacağım. Fazla gol atmamız, takımımızın kazanması demek. Bunlar için takım olarak elimizden geleni yapıyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: AA
RizesporÇaykurSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tapu işlemleri sil baştan değişiyor Kurala uymayan satış yapamayacak Tapu işlemleri sil baştan değişiyor! Kurala uymayan satış yapamayacak
3 kızını da evlatlıktan reddetmek istiyor: Beni soyup soğana çevirdiler 3 kızını da evlatlıktan reddetmek istiyor: Beni soyup soğana çevirdiler
Piknikte kahreden son Daha 28 yaşındaydı, son sözleri “hatıra kalsın“ oldu Piknikte kahreden son! Daha 28 yaşındaydı, son sözleri "hatıra kalsın" oldu
Siirt-Pervari yolunda kontrollü patlatma kamerada Siirt-Pervari yolunda kontrollü patlatma kamerada
Aniden yere yığıldı 14 yaşındaki Yasin’in ölüm nedeni kahretti Aniden yere yığıldı! 14 yaşındaki Yasin'in ölüm nedeni kahretti
17 yaşındaki kızlarını yatağa zincirledikleri iddia edilen çift gözaltına alındı 17 yaşındaki kızlarını yatağa zincirledikleri iddia edilen çift gözaltına alındı
14:12
Leroy Sane’nin neden kadro dışı kaldığı ortaya çıktı
Leroy Sane'nin neden kadro dışı kaldığı ortaya çıktı
14:02
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum seçim için tarih verdi: Erdoğan son kez aday olacak
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum seçim için tarih verdi: Erdoğan son kez aday olacak
14:01
Manchester United’ı karıştıran 15 yaşındaki çocuk Real Madrid’e gitmek istiyor
Manchester United'ı karıştıran 15 yaşındaki çocuk! Real Madrid'e gitmek istiyor
13:55
Takımdan apar topar yollanan futbolcu Fenerbahçe’yi bin pişman etti
Takımdan apar topar yollanan futbolcu Fenerbahçe'yi bin pişman etti
13:51
Mehmet Uçum açıkladı Yeni infaz düzenlemesi geliyor
Mehmet Uçum açıkladı! Yeni infaz düzenlemesi geliyor
13:37
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum: Öcalan, Silahsızlanma Alt Komisyonu’nda olacak
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum: Öcalan, Silahsızlanma Alt Komisyonu'nda olacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.09.2026 14:28:15. #7.12#
SON DAKİKA: Çaykur Rizesporlu Sowe, gol beklentisine takım vurgusu yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement