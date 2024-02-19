ÇBK Mersin, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi çeyrek finalinde galibiyet hedefliyor

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FIBA Kadınlar Avrupa Ligi çeyrek final mücadelesinde İspanya'nın Casademont Zaragoza takımı ile karşılaşacak olan Çukurova Basketbol (ÇBK) Mersin, galibiyeti hedefliyor.

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi çeyrek final serisi ilk maçını 21 Şubat Çarşamba günü evinde oynayacak olan Mersin temsilcisi, hazırlıklarını kulüp tesislerinde sürdürüyor. ÇBK Mersin Genel Koordinatörü Ender Ünlü, üç maçtan ikisini kazanan takımın Dörtlü Final'e kalacağını belirterek, telafisi olmayan bir maça çıkacaklarını söyledi.

Bunun için de taraftar desteğine ihtiyaç duyduklarını belirten Ünlü, "Rakibimizin seyirci avantajı yüksek. Biz de sahamızda seyirci avantajını kullanıp ilk maçımızı kazanarak deplasmana avantajlı gitmek istiyoruz. Bir kaza olur da orada kaybedersek, üçüncü maçı burada yapacağız. Ama üçüncü maça bırakmadan turu geçmek istiyoruz" dedi.

İki yıldır Dörtlü Final'e kalabilmek için mücadele ettiklerini vurgulayan Ünlü, bunu başararak Mersin halkına bunu izlettirmek istediklerini kaydetti. Ender Ünlü, sporseverleri 21 Şubat Çarşamba günü Servet Tazegül Spor Salonu'nda Casademont Zaragoza yapacakları zorlu mücadelede takımın yanında olmaya çağırdı. - MERSİN