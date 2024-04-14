ÇBK Mersin, FIBA Kadınlar Euroleague Final Four üçüncülük maçında ZVVZ USK Praha\'ya mağlup oldu

FIBA Kadınlar Euroleague Final Four üçüncülük maçında Çekya temsilcisi ZVVZ USK Praha, Çukurova Basketbol (ÇBK) Mersin'i 95-67 mağlup etti ve 3. oldu.
Salon: Servet Tazegül
Hakemler: Paulo Marques, Paulina Karolina Gajdosz, Franko Gracin
ÇBK Mersin: Copper 18, Hollingsworth 6, Epoupa 14, Mabrey 3, Mavunga 1, Sinem Ataş 3, Kiss 19, Araujo, Asena Yalçın 3, Cornelius,
ZVVZ USK Praha: Ayayi 21, Cazorla 19, Magbegor 13, Conde 10, Vorackova 3, Sabally 6, Vyoralova 13, Hof 5, Andelova 3, Sipova 2, Petlanova, Pribylova
1. Periyot: 18-27 (USK Praha lehine)
Devre: 36-52 (USK Praha lehine)
3. Periyot: 56-66 (USK Praha lehine)
5 faulle çıkan: Mavunga (34.26) (ÇBK Mersin) - MERSİN
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