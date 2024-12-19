ÇBK Mersin Namağlup Devam Ediyor - Son Dakika
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ÇBK Mersin Namağlup Devam Ediyor

ÇBK Mersin Namağlup Devam Ediyor

ÇBK Mersin, Euroleague'de Famila Schio'yu 86-52 yenerek 8'de 8 yaptı ve yoluna namağlup devam etti.

19.12.2024 12:49
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FIBA Kadınlar Euroleague ikici etap ikinci haftasında, sahasında İtalya'nın Famila Schio takımını 86-52'lik skorla yenen ÇBK Mersin, Avrupa'da yoluna namağlup devam ediyor. Mersin temsilcisi bu galibiyetle Avrupa'da 8'de 8 yaptı.

FIBA Kadınlar Euroleague E Grubu'nda mücadele eden ÇBK Mersin, Avrupa'da kazanmaya devam ediyor. FIBA Kadınlar Euroleague'in ikinci etap ikinci haftasında İtalyan ekibini ağırlayan ÇBK Mersin, sergilediği güzel oyunun ardından rakibini farklı yenerek, yoluna namağlup devam etti. ÇBK Mersin bu sonuçla Avrupa'da 8'de 8 yaptı.

"Bir gün kapalı gişe oynayalım"

ÇBK Mersin Başantrenörü Victor Lapena, maçla ilgili yaptığı değerlendirmede, "Taraftarımızın bize büyük enerji verdiği bir maç oldu. Bu maçın klasman için ne kadar önemli olduğunu biliyorduk. Taraftarlarımıza keyif aldıkları bir basketbol izletmeye devam etmek istiyoruz. Bizi izlemek için gelmeye devam etsinler ve bir gün Servet Tazegül Spor Salonu'nda kapalı gişe oynayalım. Herkese çok teşekkür ederim" dedi.

Savunmada gösterdikleri çabanın hızlı geçişler yapmalarına ve iyi şutlar bulmalarına yardımcı olduğunu dile getiren Lapena, "Oyuncularımız çok konsantreydi" ifadesini kullandı.

ÇBK Mersin, FIBA Kadınlar Euroleague'de bir sonraki maçını 8 Ocak Çarşamba günü deplasmanda Fransa'nın Landes takımı ile yapacak.

Vali Pehlivan'dan tebrik

Öte yandan karşılaşmayı eşi Yıldız Pehlivan ile izleyen Vali Ali Hamza Pehlivan da ÇBK Mersinli basketbolcuları aldıkları galibiyetten dolayı tebrik ederek, Mersin'i FIBA Kadınlar Euroleague'de temsil eden ÇBK Mersin'in başarılarının artarak devam etmesi dileğinde bulundu. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor ÇBK Mersin Namağlup Devam Ediyor - Son Dakika

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