 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
ÇBK Mersin, Villeneuve d'Ascq LM'ye mağlup oldu - Son Dakika
Üye Girişi

ÇBK Mersin, Villeneuve d'Ascq LM'ye mağlup oldu

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu'nun 10. hafta maçında ÇBK Mersin, Fransa'nın Villeneuve d'Ascq LM ekibine sahasında 70-54 yenildi.

ÇBK Mersin, Villeneuve d\'Ascq LM\'ye mağlup oldu
20.12.2023 - 21:19,
Abone Ol

Salon: Servet Tazegül

Hakemler: Esperanza Mendoza (İspanya), Ivana Ivanovic (Sırbistan), Mladen Lucic (Karadağ)

ÇBK Mersin: Williams 10, Melis Gülcan 6, Mabrey 26, Epoupa 2, Iagupova 2, Asena Yalçın 3, Kiss 3, Cornelius, Derin Yaya 2, Sinem Ataş, Hollingsvorth,

Villeneuve d'Ascq LM: Zellous 9, Smalls 8, Diaby 11, Burke, 19 Salaun 12, Gueye 7, Heriaud 4, Mbaka

1. Periyot: 19-18

Devre: 34-38

3. Periyot: 44-52

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu'nun 10. hafta maçında ÇBK Mersin, Fransa'nın Villeneuve d'Ascq LM ekibine sahasında 70-54 yenildi.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Sırbistan, basketbol, Fransa, Mersin, Basketbol, Maç Sonucu, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor ÇBK Mersin, Villeneuve d'Ascq LM'ye mağlup oldu - Son Dakika


22:38
Maçın kaderini değiştirdi! Serdar Dursun'un son dakikada yaptığını görenler gözlerine inanamıyor Maçın kaderini değiştirdi! Serdar Dursun'un son dakikada yaptığını görenler gözlerine inanamıyor
21:47
BMGK'de Gazze'ye ilişkin karar tasarısı oylaması üçüncü kez ertelendi BMGK'de Gazze'ye ilişkin karar tasarısı oylaması üçüncü kez ertelendi
21:38
Galatasaray, Fatih Karagümrük'ü tek golle yendi Galatasaray, Fatih Karagümrük'ü tek golle yendi
21:32
Bakan Şimşek: Enflasyonu 2026 yılında tek haneye düşüreceğiz Bakan Şimşek: Enflasyonu 2026 yılında tek haneye düşüreceğiz
21:18
Irak'ın kuzeyine yeni hava harekatı! 14 terörist hedefi imha edildi Irak'ın kuzeyine yeni hava harekatı! 14 terörist hedefi imha edildi
20:36
Türk futbolunun son günlerini en iyi özetleyen kare Türk futbolunun son günlerini en iyi özetleyen kare
20:17
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile Gazze'deki saldırıları görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile Gazze'deki saldırıları görüştü
19:46
Ne olduysa Kayserispor maçında oldu! Fenerbahçeli taraftarlar kendi oyuncularına öfke kusuyor Ne olduysa Kayserispor maçında oldu! Fenerbahçeli taraftarlar kendi oyuncularına öfke kusuyor

Son Dakika
22:38 Maçın kaderini değiştirdi! Serdar Dursun'un son dakikada yaptığını görenler gözlerine inanamıyor
21:47 BMGK'de Gazze'ye ilişkin karar tasarısı oylaması üçüncü kez ertelendi
21:38 Galatasaray, Fatih Karagümrük'ü tek golle yendi
21:32 Bakan Şimşek: Enflasyonu 2026 yılında tek haneye düşüreceğiz
21:18 Irak'ın kuzeyine yeni hava harekatı! 14 terörist hedefi imha edildi
20:36 Türk futbolunun son günlerini en iyi özetleyen kare
20:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile Gazze'deki saldırıları görüştü
19:56 Canlı anlatım! Maçta ilk gol geldi
19:46 Ne olduysa Kayserispor maçında oldu! Fenerbahçeli taraftarlar kendi oyuncularına öfke kusuyor
19:35 5 milyon çalışan emeklinin beklediği ikramiye tarihi netleşti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2023 22:41:49. #1.13#
SON DAKİKA: ÇBK Mersin, Villeneuve d'Ascq LM'ye mağlup oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement