Üye Girişi
ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, Lointek Gernika maçının hazırlıklarına başladı - Son Dakika

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, Lointek Gernika maçının hazırlıklarına başladı

31.12.2021 12:51
ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, Lointek Gernika maçının hazırlıklarına başladı

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası play-off turu ikinci maçında 4 Ocak Salı günü sahasında İspanya'nın Lointek Gernika takımıyla yapacağı maçın maçın hazırlıklarına başladı.

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası play-off turu ikinci maçında 4 Ocak Salı günü sahasında İspanya'nın Lointek Gernika takımıyla yapacağı maçın maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre takım, daha önce Kovid-19 vakaları nedeniyle ertelenen ve 4 Ocak Salı günü saat 18.00'de Edip Buran Spor Salonu'nda oynanması kararlaştırılan FIBA Kadınlar Avrupa Kupası play-off turu ikinci maçının hazırlıklarını, başantrenör Aziz Akkaya yönetiminde sürdürüyor.

Tesislerde taktik ağırlıklı çalışan ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, tur atlamanın hesaplarını yapıyor.

İlk maçta, deplasmanda İspanya temsilcisine 24 sayı farkla 83-59 mağlup olan Mersin ekibi, 25 sayı ve üzerinde fark yakalaması durumunda adını bir üst tura yazdıracak.

Akkaya: "Turu geçeceğiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen başantrenör Akkaya, rövanşta sakin oyun sergilemek zorunda olduklarını belirterek şunları kaydetti:

"Maçı telaş yapmadan oynamamız lazım çünkü ilk periyotta 24 sayı farkı yakalayamayız. Maça çok sert başlayıp oyunun kontrolünü baştan ele almamız ve sabırlı olmamız gerek. Takım olarak inançlıyız. Oyuncular inanıyor, teknik ekip inanıyor. Biz bu turu geçeceğiz. Geçmemiz gerekiyor çünkü biz kupayı almak istiyoruz. O yüzden bu maç bizim için çok önemli. Taraftarlarımızın desteğiyle bunu başaracağız."

Oyunculardan ABD'li Yvonne Turner da karşılaşmaya iyi hazırlandıklarını belirterek, turu geçmek için mücadele edeceklerini bildirdi.

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, Lointek Gernika maçının hazırlıklarına başladı
ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, Lointek Gernika maçının hazırlıklarına başladı
ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, Lointek Gernika maçının hazırlıklarına başladı

YORUMLAR
500

Mersin Yenişehir, Play Off, Salı, Ocak, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, Lointek Gernika maçının hazırlıklarına başladı - Son Dakika Spor


"2300 yılından geliyorum" diyen adam 2022 yılında yaşanacak korkunç olayı söyledi: 24 Mayıs'ta uzaylılar gelecek "2300 yılından geliyorum" diyen adam 2022 yılında yaşanacak korkunç olayı söyledi: 24 Mayıs'ta uzaylılar gelecek         
14:58
2022'de 16 bin sözleşmeli sağlık personeli alımı yapılacak! İşte açılan kadrolar 2022'de 16 bin sözleşmeli sağlık personeli alımı yapılacak! İşte açılan kadrolar         
14:50
Ümraniye'de çalınan aracının başına 15 bin lira ödül koydu! Hala bulunamıyor Ümraniye'de çalınan aracının başına 15 bin lira ödül koydu! Hala bulunamıyor         
14:46
Beklenen indirim haberi geldi! Karadenizbirlik, fiyatlarda yüzde 20 indirime gitti Beklenen indirim haberi geldi! Karadenizbirlik, fiyatlarda yüzde 20 indirime gitti         
14:37
TSK'ya yılın son günü büyük güç takviyesi! TSK'ya yılın son günü büyük güç takviyesi!         
14:26
Ameliyat edilen Erkan Petekkaya'dan ilk açıklama: Böbrek taşı alınıp stent takıldı Ameliyat edilen Erkan Petekkaya'dan ilk açıklama: Böbrek taşı alınıp stent takıldı         
13:28
Son Dakika: Öğretmenler için 12 maddelik yasa teklifi Meclis'te! Maaşlarda 2 bin TL'ye kadar artış olacak Son Dakika: Öğretmenler için 12 maddelik yasa teklifi Meclis'te! Maaşlarda 2 bin TL'ye kadar artış olacak         
11:58
Tuğba Ekinci'den hemcinslerini hedef alan çıkış: Kadınlarımız zevkini aldıktan sonra suçluyor Tuğba Ekinci'den hemcinslerini hedef alan çıkış: Kadınlarımız zevkini aldıktan sonra suçluyor         
11:22
613 milyon liralık destek ödemesi çiftçilerin hesaplarına aktarılmaya başlandı 613 milyon liralık destek ödemesi çiftçilerin hesaplarına aktarılmaya başlandı         
10:31
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı: Türkiye krizleri başarıyla atlatan ülke oldu Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı: Türkiye krizleri başarıyla atlatan ülke oldu         
10:16
Bir dönem tüm dünya bu evin içini konuşmuştu! Bir dönem tüm dünya bu evin içini konuşmuştu!         
10:14
F.Bahçe üyesi, A Spor rejisinin konuşmalarını paylaştı F.Bahçe üyesi, A Spor rejisinin konuşmalarını paylaştı         
20:46
Son Dakika: Türkiye ve Ermenistan arasındaki normalleşme hamlesinde tarih kesinlik kazandı Son Dakika: Türkiye ve Ermenistan arasındaki normalleşme hamlesinde tarih kesinlik kazandı         
20:45
Son Dakika: Benzine 68 kuruş zam gelecek Son Dakika: Benzine 68 kuruş zam gelecek         
20:07
Oyuncu Metin Yıldız ve Ceylan Yılmaz evlendi Oyuncu Metin Yıldız ve Ceylan Yılmaz evlendi         
19:12
Sinirlerine hakim olamayan koca, eşinin lüks otomobilini parçaladı Sinirlerine hakim olamayan koca, eşinin lüks otomobilini parçaladı         
18:25

Son Dakika Haberleri
14:47 Tuğba Ekinci: AK Parti'ye hiç oy vermedim
14:35 Taliban'ın son düşmanları vitrin mankenleri! Şeriata aykırı diye kafaları kesilecek
14:32 2022'ye ilk Yeni Zelanda girdi! Yeni yıl havai fişek gösterileriyle karşılandı
14:25 TSK'ya yılın son günü büyük güç takviyesi!
14:23 Ajda Pekkan, 4 yıldır alıcı bulamadığı villasının fiyatını 75 milyona çıkardı
14:19 Beren Saat çok özel açıklamalarıyla bu akşam Gain ekranlarında!
14:15 2021'in en iyi dizileri belli oldu! 1 numarada Yargı var! Diğer 6'sı hangisi?
13:56 Mustafa Sarıgül canlı yayında TikTok videosu çekti
13:47 Kız arkadaşından şans öpücüğü aldı, saatçide vurgun yaptı!
13:45 Son Dakika! Benzin ve motorinden sonra bir büyük zam da LPG'ye!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2021 15:05:58. #1.13#
SON DAKİKA: ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, Lointek Gernika maçının hazırlıklarına başladı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement