ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'nde Fagbenle sezonu kapattı - Son Dakika
Üye Girişi

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'nde Fagbenle sezonu kapattı

08.05.2022 18:39
ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'nde Fagbenle sezonu kapattı

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi oyuncusu Temi Fagbenle'nin sakatlığı nedeniyle sezonu kapattığı duyuruldu.

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi oyuncusu Temi Fagbenle'nin sakatlığı nedeniyle sezonu kapattığı duyuruldu.

Kulüpten yapılan açıklamada, Fagbenle'nin play-off yarı final serisi üçüncü maçında OGM Ormanspor ile oynanan müsabakada sakatlandığı hatırlatıldı.

Açıklamada, "OGM Ormanspor'a karşı oynadığımız son maçta sakatlanan oyuncumuz Temi Fagbenle'nin yapılan muayene sonucunda iç yan bağlarında yırtık tespit edilmiş olup oyuncumuz sezonu kapatmıştır. Serinin bir önceki maçında, yine aynı noktadan sakatlanan oyuncumuz Tiffany Hayes'in durumu ise maç saatinde belli olacaktır." denildi.

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi üçüncü maçında OGM Ormanspor'u deplasmanda 80-51 yenerek seride durumu 3-0'a getirip finale yükselmişti.

Mersin ekibi, finalde Fenerbahçe Safiport'la karşılaşacak.

YORUMLAR
500
OGM Ormanspor ile ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi yarı finalde üçüncü maça çıkacak OGM Ormanspor ile ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi yarı finalde üçüncü maça çıkacak

Basketbol Süper Ligi, Mersin Yenişehir, Play Off, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'nde Fagbenle sezonu kapattı - Son Dakika


Son Dakika
19:01 Muhtar, köyünün elektriği kesilince direğe tırmanıp Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi
18:52 1. Lig maçları tamamlandı! 9 karşılaşmada birbirinden kritik sonuçlar alındı
14:48 Sinem Kobal'dan karnı burnunda "Anneler Günü" paylaşımı
18:35 TBMM Plan- Bütçe Komisyonu Başkanından asgari ücret açıklaması: Hükümetimiz ücretleri enflasyona ezdirmedi
18:12 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan duygusal 'Anneler Günü' paylaşımı'!
18:09 İETT şoförü ve yolcu arasında kavga yaşandı! Yumruklar havada uçuştu
18:04 Beşiktaş-Fenerbahçe maçının ilk 11'leri belli oldu
18:03 Melih Gökçek'in "Ümit Özdağ eğitilmiş biri" sözlerine Özdağ'dan yanıt geldi: Benim karşıma çakarsan seni perişan ederim
17:56 Trabzonspor taraftarları Yenikapı'da şampiyonluğu kutladı! Birçok sanatçı sahne aldı
17:50 Çavuşoğlu'nun bozkurt hareketine tepki geldi! Diplomat atamasında Türkiye'ye engel koyup, Ermenistan'a onay verdiler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.05.2022 19:07:36. #1.12#
SON DAKİKA: ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'nde Fagbenle sezonu kapattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement