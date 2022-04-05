2022 Bitci Kadınlar Kadın Basketbol Türkiye Kupası Valilik makamında - Son Dakika
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2022 Bitci Kadınlar Kadın Basketbol Türkiye Kupası Valilik makamında

05.04.2022 11:23
2022 Bitci Kadınlar Kadın Basketbol Türkiye Kupası Valilik makamında

Çukurova Basketbol Kulübü (ÇBK) Yenişehir Belediyesinin kazandığı '2022 Bitci Kadınlar Kadın Basketbol Türkiye Kupası' Mersin Valiliğine getirilerek, şampiyonluk sevinci Vali Ali İhsan Su ile paylaşıldı.

Çukurova Basketbol Kulübü (ÇBK) Yenişehir Belediyesinin kazandığı '2022 Bitci Kadınlar Kadın Basketbol Türkiye Kupası' Mersin Valiliğine getirilerek, şampiyonluk sevinci Vali Ali İhsan Su ile paylaşıldı.

Mersin Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, ÇBK Yenişehir Belediyesi Genel Koordinatörü Ender Ünlü, '2022 Bitci Kadınlar Kadın Basketbol Türkiye Kupası'nda kazandıkları şampiyonluk kupası ile Vali Ali İhsan Su'yu makamında ziyaret etti.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir'in de eşlik ettiği ziyarette, Genel Koordinatör Ünlü Vali Su'ya takım formasını takdim etti. Ünlü, kabulleri ve ÇBK'yı yalnız bırakmayıp verdikleri destekten dolayı Vali Su'ya teşekkür etti.

Şampiyonluk kupası sevincine ortak olan Vali Su da ÇBK'nın Mersin'i Kadınlar Süper Ligi ve Avrupa arenasında başarı ile temsil ettiğini kaydederek, '2022 Bitci Kadınlar Kadın Basketbol Türkiye Kupası'nda şampiyon olarak Mersin'i gururlandırdıklarını belirtti. Su, aynı zamanda FIBA Kadınlar Avrupa Kupasında mücadele eden ÇBK'ya başarılar diledi. - MERSİN

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Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor 2022 Bitci Kadınlar Kadın Basketbol Türkiye Kupası Valilik makamında - Son Dakika


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