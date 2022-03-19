ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, UMF Yapı İzmit Belediyespor'a konuk olacak - Son Dakika
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ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, UMF Yapı İzmit Belediyespor'a konuk olacak

19.03.2022 13:29
ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, UMF Yapı İzmit Belediyespor'a konuk olacak

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasında yarın deplasmanda yapacağı UMF Yapı İzmit Belediyespor maçını kazanmak istiyor.

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasında yarın deplasmanda yapacağı UMF Yapı İzmit Belediyespor maçını kazanmak istiyor.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Mersin ekibi deplasmanda karşılaşacağı UMF Yapı İzmit Belediyespor maçı için bu sabah İzmit'e gitti.

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, İzmit ekibini yenerek ligdeki galibiyet sayısını 16'ya çıkarmak istiyor.

UMF Yapı İzmit Belediyespor ile ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi yarın saat 14.00'te Kocaeli Atatürk Spor Salonu'nda karşılaşacak.

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, UMF Yapı İzmit Belediyespor'a konuk olacak - Son Dakika


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