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Cedi Osman'ın 23 sayısı Suns'ı durdurmaya yetmedi - Son Dakika

Cedi Osman'ın 23 sayısı Suns'ı durdurmaya yetmedi

25.11.2021 10:48
Cedi Osman'ın 23 sayısı Suns'ı durdurmaya yetmedi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Cleveland Cavaliers'ı 120-115 yenen Phoenix Suns, üst üste 14. galibiyetine ulaştı.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Cleveland Cavaliers'ı 120-115 yenen Phoenix Suns, üst üste 14. galibiyetine ulaştı.

NBA'e 13 karşılaşmayla devam edildi. Geçen sezonun finalisti Suns, milli oyuncu Cedi Osman'ın skorer performansına rağmen galibiyet serisini Cavaliers deplasmanında da sürdürdü.

Bu sezon 15. kez kazanan Batı Konferansı ikincisi Suns'ta Devin Booker 35 sayı, DeAndre Ayton 16 sayı, 9 ribauntla oynadı. Chris Paul 17 sayı ve 12 asistle, JaVale McGee ise 13 sayı ve 12 ribauntla "double double" yaptı.

Üst üste 5. yenilgisini alan Cavaliers'ta oyuna sonradan girerek 28 dakika sahada kalan Cedi Osman, 23 sayı, 4 ribaunt, 2 asist ve 1 top çalmayla takımının en skorer oyuncularından birisi oldu. Jarrett Allen 25 sayı ve 11 ribaunt, Darius Garland 19 sayı ve 7 asist, Ricky Rubio 15 sayı, Lauri Markkanen 14 sayı ve 11 ribaunt, Kevin Love 14 sayı ve 8 ribaunt üretti.

Çift hanelere ulaşan Alperen Şengün galibiyette pay sahibi oldu

Sezona kötü bir performansla başlayarak 16 yenilgisi bulunan Houston Rockets, bu sezonki ikinci galibiyetini, konuk ettiği Chicago Bulls'u 118-113 mağlup ederek aldı.

Rockets'ta Danuel House 18 sayı, Christian Wood 16 sayı,10 ribaunt ve 6 asist, Kevin Porter 14 sayı ve 9 asist, 16 dakika süre alan milli oyuncu Alperen Şengün 13 sayı, 4 ribaunt, 2 asist ve 1 top çalmayla takımına galibiyeti getirdi.

Bu sezon 7. kez kaybeden 12 galibiyetli Bulls'ta Zach LaVine 28 sayı, Lonzo Ball 19, DeMar DeRozan 17, Alex Caruso 15 sayı, Nikola Vucevic 14 sayı ve 13 ribauntluk performans sergiledi.

Philadelphia 76ers forması giyen milli oyuncu Furkan Korkmaz ise 116-96 kaybettikleri Golden State Warriors deplasmanında 9 sayı, 5 ribaunt, 1 asist üretti.

LeBron James'ın maçında yine olay çıktı

Normal süresi 112-112 eşitlikle sona eren çekişmeli mücadelede Los Angeles Lakers, uzatma bölümünde yaptığı iyi savunmanın yardımıyla deplasmanda Indiana Pacers'ı 124-116 mağlup etti.

19 yıllık kariyerinde ilk kez aldığı men cezasını çekmesinin ardından yeniden sahaya çıkan Lakers'ın all-star oyuncusu LeBron James, bu maçta eylemleriyle yine başroldeydi.

39 sayı, 6 asist ve 5 ribauntla sahanın en skorer oyuncusu olan ve galibiyette başrolü oynayan James, maç sırasında tribünlerin ilk sırasında oturan iki seyirciyi korumalara şikayet ederek sahadan çıkarılmalarına yol açtı.

Maç sonu konu hakkında açıklamalarda bulunan James, söz konusu taraftarların kendisine uygunsuz ifadelerde bulunduğunu belirterek, "Benim taraftara söylememem gereken, taraftarın da bana söylememesi gereken ifadelerle karşılaştım. Bu nedenle sahadan çıkartılmalarını talep ettim." diye konuştu.

Sonuçlar

Cleveland Cavaliers-Phoenix Suns: 115-120

Indiana Pacers-Los Angeles Lakers: 116-124 (uzatmada)

Orlando Magic-Charlotte Hornets: 99-106

Boston Celtics-Brooklyn Nets: 104-123

Houston Rockets-Chicago Bulls: 118-113

Memphis Grizzlies-Toronto Raptors: 113-126

Milwaukee Bucks-Detroit Pistons: 114-93

Minnesota Timberwolves-Miami Heat: 113-101

New Orleans Pelicans-Washington Wizards: 127-102

Oklahoma City Thunder-Utah Jazz: 104-110

San Antonio Spurs-Atlanta Hawks: 106-124

Golden State Warriors-Philadelphia 76ers: 116-96

Sacramento Kings-Portland Trail Blazers: 125-121

Cleveland Cavaliers, Milli oyuncu, Phoenix Suns, Cedi Osman, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Cedi Osman'ın 23 sayısı Suns'ı durdurmaya yetmedi - Son Dakika Spor


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