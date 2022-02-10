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Cedi Osman'lı Cleveland evinde galip - Son Dakika

Cedi Osman'lı Cleveland evinde galip

10.02.2022 10:00
Cedi Osman'lı Cleveland evinde galip

NBA'de milli oyuncu Cedi Osman'ın takımı Cleveland Cavaliers, evinde karşı karşıya geldiği San Antonio Spurs'ü 105-92'lik skorla yendi.

NBA'de milli oyuncu Cedi Osman'ın takımı Cleveland Cavaliers, evinde karşı karşıya geldiği San Antonio Spurs'ü 105-92'lik skorla yendi. Cedi 19 dakika süre aldı ve 8 sayı, 1 ribaund ile oynadı.

NBA'de normal sezon 6 karşılaşma ile devam etti. Milli basketbolcu Cedi Osman'ın formasını giydiği Cleveland Cavaliers Rocket Mortgage FieldHouse'da karşılaştığı San Antonio Spurs'ü 105-92 mağlup ederek üst üste 3., toplamda da 34. galibiyetini elde etti. Cleveland'da Cedi 19 dakika parkede kaldı ve 8 sayı, 1 ribaund ile oynadı. Takımda ayrıca Darius Garland 27 sayı, 6 asist ve Evan Mobley 18 sayı, 12 ribaund ile mücadele ederek galibiyeti getiren isimler oldu. Bu sezonki 35. yenilgisini alan San Antonio'da ise Keldon Johnson ve Devin Vassell'in 18'er sayısı mağlubiyeti önleyemedi.

NBA'de günün toplu sonuçları şöyle:

Cleveland Cavaliers: 105 - San Antonio Spurs: 92

Charlotte Hornets: 109 - Chicago Bulls: 121

Oklahoma City Thunder: 98 - Toronto Raptors: 117

Portland Trail Blazers: 107 - Los Angeles Lakers: 105

Sacramento Kings: 132 - Minnesota Timberwolves: 119

Utah Jazz: 111 - Golden State Warriors: 85 - İSTANBUL

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Cleveland Cavaliers, San Antonio Spurs, Cedi Osman, Cleveland, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Cedi Osman'lı Cleveland evinde galip - Son Dakika Spor


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