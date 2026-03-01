Cedi Osman Sırbistan Maçına Hazır - Son Dakika
Cedi Osman Sırbistan Maçına Hazır

01.03.2026 18:59
Cedi Osman, Sırbistan'ı yenmeleri halinde büyük avantaj elde edeceklerini belirtti.

A Milli Erkek Basketbol Takımı Kaptanı Cedi Osman, Sırbistan ile oynayacakları mücadelenin ilk maça göre daha zor olacağına değinerek, "Kazandığımız takdirde büyük bir avantaj yakalayacağız. Taraftarımızın önünde yarın kazanmak istiyoruz" dedi.

FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1. Tur C Grubu 4. maçında A Milli Erkek Basketbol Takımı yarın saat 21.00'de Sırbistan ile mücadele edecek. Ay-yıldızlılar, son antrenmanını Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde yaparken, takım kaptanı Cedi Osman, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Sırbistan maçını kazanmaları halinde büyük bir avantaj yakalayacaklarına değinen Cedi Osman, "Güzel bir galibiyet oldu. İyi oynamıştık. Yarınki maç daha önemli hale geldi. İlk maça göre daha zor olacak. Kazandığımız takdirde büyük bir avantaj yakalayacağız. Sırbistan'da ilk maçta oynamayan 1-2 oyuncu, yarınki karşılaşmada görev alabilecek. Taraftarımızın önünde yarın kazanmak istiyoruz" dedi.

"Sırbistan'ı yenersek büyük bir avantaj yakalayacağız"

İlk maçı kazandıkları için avantajlı olduklarını söyleyen Cedi Osman, "İlk galibiyeti daha anlamlı hale getirmemiz için yarın da kazanmalıyız. Galibiyetler bir sonraki gruba taşınıyor. Bu yüzden Sırbistan'ı yenersek büyük bir avantaj yakalayacağız. Galibiyetler bir sonraki gruba taşındığı için 2 galibiyet alabilirsek Sırbistan karşısında çok büyük avantaja sahip olacağız. Tanıdığımız bir takım, tanıdığımız bir koça karşı oynuyoruz. Her ne kadar bildiğimiz Sırbistan olmasa da tecrübeli oyuncuları var, genç oyuncuları var. İyi takımları var. Bu sabah ve akşam olmak üzere toplantılarımızı yaptık. Yarınki maça hazır olacağız" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
