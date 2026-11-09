Çekya maçı öncesi Ümit Milli Takım'da Tıknaz'ın yerine Kalaycı kadroya alındı

2027 Avrupa Şampiyonası Elemeleri play-off turunda Çekya ile karşılaşacak Ümit Milli Futbol Takımı'nın kadrosunda değişiklik yapıldı.

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Portekiz'in Braga takımında oynayan Demir Ege Tıknaz, sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarılırken yerine Mısırlıcomtr Fatih Karagümrük forması giyen Barış Kalaycı, aday kadroya dahil edildi.