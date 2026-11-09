Çekya maçı öncesi Ümit Milli Takım'da Tıknaz'ın yerine Kalaycı kadroya alındı

Çekya maçı öncesi Ümit Milli Takım'da Tıknaz'ın yerine Kalaycı kadroya alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
2027 Avrupa Şampiyonası Elemeleri play-off turunda Çekya ile karşılaşacak Ümit Milli Futbol Takımı'nın kadrosunda değişikliğe gidildi. Sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarılan Braga'lı Demir Ege Tıknaz'ın yerine Fatih Karagümrük'ten Barış Kalaycı aday kadroya dahil edildi.
2027 Avrupa Şampiyonası Elemeleri play-off turunda Çekya ile karşılaşacak Ümit Milli Futbol Takımı'nın kadrosunda değişiklik yapıldı.
Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Portekiz'in Braga takımında oynayan Demir Ege Tıknaz, sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarılırken yerine Mısırlıcomtr Fatih Karagümrük forması giyen Barış Kalaycı, aday kadroya dahil edildi.
Kaynak: AA
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