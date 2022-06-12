Cem Bölükbaşı, F2 Azerbaycan ana yarışını tamamlayamadı - Son Dakika
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Cem Bölükbaşı, F2 Azerbaycan ana yarışını tamamlayamadı

12.06.2022 18:09
Cem Bölükbaşı, F2 Azerbaycan ana yarışını tamamlayamadı

Formula 2 Dünya Şampiyonası'nda Charouz takımı adına mücadele eden Türk pilot Cem Bölükbaşı, Azerbaycan'da düzenlenen sezonun 6. ayağındaki ana yarışına, 12. turda karıştığı kaza nedeniyle veda etti.

Formula 2 Dünya Şampiyonası'nda Charouz takımı adına mücadele eden Türk pilot Cem Bölükbaşı, Azerbaycan'da düzenlenen sezonun 6. ayağındaki ana yarışına, 12. turda karıştığı kaza nedeniyle veda etti.

Başkent Bakü'nün sokaklarında oluşturulan 6 kilometrelik pistte gerçekleştirilen yarış, 26 tur üzerinden yapıldı. Cem, mücadeleyi 16. sırada götürdüğü 12. turda Roy Nissany'nin (DAMS takımı) teması sonrası bariyerlere çarparak yarış dışı kaldı.

İki sürücünün de yarış dışı kalmasına neden olan kaza, mücadele sonunda incelendi ve çarpışmaya sebep olması nedeniyle Nissany'ye, sonraki yarışa 3 sıra geriden başlama cezası verildi.

Norveçli Dennis Hauger (Prema) birinci, ABD'li Logan Sargeant (Carlin) 2'nci, Brezilyalı Felipe Drugovich (MP) ise 3'üncü sırayı aldı.

Formula 2'de sezonun Büyük Britanya'daki 7. ayağı, 2-3 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek.

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Kaynak: AA

Dünya Şampiyonası, Cem Bölükbaşı, Azerbaycan, Formula 1, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Cem Bölükbaşı, F2 Azerbaycan ana yarışını tamamlayamadı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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