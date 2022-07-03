Cem Bölükbaşı, F2 Büyük Britanya ana yarışında 18. oldu - Son Dakika
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Cem Bölükbaşı, F2 Büyük Britanya ana yarışında 18. oldu

03.07.2022 13:11
Cem Bölükbaşı, F2 Büyük Britanya ana yarışında 18. oldu

Formula 2 Dünya Şampiyonası'nda mücadele eden Türk pilot Cem Bölükbaşı, Büyük Britanya'da düzenlenen sezonun 7. ayağındaki ana yarışı 18. sırada tamamladı.

Formula 2 Dünya Şampiyonası'nda mücadele eden Türk pilot Cem Bölükbaşı, Büyük Britanya'da düzenlenen sezonun 7. ayağındaki ana yarışı 18. sırada tamamladı.

İngiltere'nin Northamptonshire Kontluğu'ndaki Silverstone kasabasıyla aynı adı taşıyan 5,8 kilometrelik pistte gerçekleştirilen yarış, 29 tur üzerinden yapıldı.

Charouz takımı adına yarışan Cem, 19. cepten başladığı mücadeleyi 18. sırada bitirdi.

Logan Sargeant (Carlin takımı) birinci, Theo Pourchaire (ART) 2'nci, Liam Lawson (Carlin) ise 3'üncü sırayı aldı.

Formula 2'de sezonun Avusturya'daki 8. ayağı, 9-10 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek.

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Kaynak: AA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Cem Bölükbaşı, F2 Büyük Britanya ana yarışında 18. oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cem Bölükbaşı, F2 Büyük Britanya ana yarışında 18. oldu - Son Dakika
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