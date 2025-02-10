Cem İlkel Zahra Tenis Turnuvası'nda Şampiyon - Son Dakika
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Spor

Cem İlkel Zahra Tenis Turnuvası'nda Şampiyon

Cem İlkel, Kuveyt'teki turnuvayı 2-0 ile kazanarak şampiyon oldu ve 6. tekler zaferini elde etti.

10.02.2025 13:17
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Cem İlkel, Uluslararası Zahra Erkekler Tenis Turnuvası'nda şampiyonluğa ulaştı.

Kuveyt'in Zahra bölgesinde gerçekleştirilen toplam 15 bin dolar ödüllü turnuvanın finalinde Cem ile 4 numaralı seri başı İsviçreli Johan Nikles karşılaştı.

Cem, sert zeminde oynanan karşılaşmada İsviçreli rakibini 6-1'lik setlerle 2-0 yenerek kupanın sahibi oldu.

29 yaşındaki milli raket, ITF turnuvalarındaki 6. tekler zaferini elde etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Cem İlkel Zahra Tenis Turnuvası'nda Şampiyon - Son Dakika

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