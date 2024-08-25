Central Hospital Ümraniyespor, MKE Ankaragücü'nü 1-0 Yendi - Son Dakika
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Central Hospital Ümraniyespor, MKE Ankaragücü'nü 1-0 Yendi

Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında Central Hospital Ümraniyespor, deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 1-0 yendi.

25.08.2024 04:16
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Stat: Eryaman

Hakemler: Yasin Kol, Emrah Ünal, Kadir Beyaz

MKE Ankaragücü: Bahadır Han Güngördü, İsmail Çokçalış (Dk. 46 Hayrullah Bilazer), Mert Çetin (Dk. 86 Hasan Nazarov), Aleksis Özçakmak, Abdurrahim Dursun (Dk. 81 Kitsiou), Ali Kaan Güneren, Osman Çelik (Dk. 46 Bajic), Efkan Bekiroğlu (Dk. 71 Cem Tuna Türkmen), Bassogog, Rodrigues, Dadashov

Central Hospital Ümraniyespor: Cihan Topaloğlu, Mustafa Eser, Furkan Apaydın (Dk. 63 Batuhan Arıcı), Cavare, Benny (Dk. 79 Mehmet Ali Büyüksayar), Bardhi (Dk. 63 Atalay Babacan), Serkan Göksu (Dk. 71 Kubilay Aktaş), Oğuz Yıldırım, Hoti, Soukou (Dk. 79 Barış Ekincier), Minchev

Gol: Dk. 41 Hoti (Central Hospital Ümraniyespor)

Sarı kartlar: Dk. 6 Furkan Apaydın, Dk. 8 Bardhi, Dk. 76 Cihan Topaloğlu, Dk. 82 Cavare, Dk. 90 Atalay Babacan (Central Hospital Ümraniyespor), Dk. 8 Efkan Bekiroğlu, Dk. 77 Cem Tuna Türkmen, Dk. 90+4 Kitsiou, Dk. 90+7 Rodrigues (MKE Ankaragücü)

Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında Central Hospital Ümraniyespor, deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 1-0 yendi.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Central Hospital Ümraniyespor, MKE Ankaragücü'nü 1-0 Yendi - Son Dakika
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