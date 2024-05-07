Çermikli Karateciler 19 Mayıs İller Arası Turnuvasında 9 Madalya Kazandı - Son Dakika
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Spor

Çermikli Karateciler 19 Mayıs İller Arası Turnuvasında 9 Madalya Kazandı

Çermikli Karateciler 19 Mayıs İller Arası Turnuvasında 9 Madalya Kazandı

Batman İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından düzenlenen ve Batman Karate İl Temsilciliğinin organize ettiği 19 Mayıs İller Arası Karate Turnuvası sona erdi. Çermikli karateciler, turnuvada 9 madalya kazanarak büyük bir başarı elde etti. Altın madalya alan Nazım Elmastaş, Habibe Durmuş, Şevval Duran ve Merve Kazan, gümüş madalya alan Dicle Demir, Berfin Karabulut ve Kerem Karabaş ile bronz madalya kazanan Neslihan Dayan ve Şiran Kılıç, Çermik'i gururlandırdı. Diyarbakırlı sporcular ise toplamda 72 madalya kazanarak genel klasmanda birincilik kupasını aldı.

07.05.2024 16:17
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Batman İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından düzenlenen ve Batman Karate İl Temsilciliğinin organize ettiği 19 Mayıs İller Arası Karate Turnuvası sona erdi. Turnuva katılan Çermikli karateciler 9 madalyayla bir başarıya daha imza attı.

Batman'da yapılan 19 Mayıs İller Arası Minik Yıldız ve Ümitler Karate Turnuvası büyük heyecana sahne oldu. 9 ilden 400'e yakın minik ve genç sporcuların katılımıyla gerçekleşen turnuvaya, 90 kişilik Diyarbakır karate kafilesine katılan Çermikli karatecilerden Nazım Elmastaş, Habibe Durmuş, Şevval Duran, Merve Kazan altın madalya alırken, Dicle Demir, Berfin Karabulut, Kerem Karabaş gümüş, Neslihan Dayan ile Şiran Kılıç bronz madalya kazandı. Diyarbakırlı sporcular iller arası karate müsabakalarında tam 72 madalya kazanarak, genel klasmanda birincilik kupasını kaldıran taraf oldu. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Çermikli Karateciler 19 Mayıs İller Arası Turnuvasında 9 Madalya Kazandı - Son Dakika

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