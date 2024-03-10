Çeşme Belediyespor Deplasmanda Emirdağspor\'u 3-0 Mağlup Etti

Tuzlaspor, Kocaelispor'u 2-1 yendi

Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında Tuzlaspor, deplasmanda Kocaelispor'u 2-1 mağlup etti. Karşılaşmada Tuzlaspor'un attığı golün penaltı olduğu VAR incelemesi sonucunda belirlendi. Müsabakanın son dakikalarında yaşanan gerginlik ise iki oyuncunun kırmızı kart görmesine neden oldu.