Çeşme Belediyespor Eski İzmir Gençlik'i 4-1 yenerek sezonun ilk galibiyetini aldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İzmir Süper Amatör Lig 4. Grup'ta Çeşme Belediyespor, deplasmanda Eski İzmir Gençlik'i 4-1 mağlup ederek sezonun ilk galibiyetini aldı. Çeşme ekibi bu sonuçla 3 puana ulaşırken ev sahibi Eski İzmir Gençlik puansız kaldı.
İzmir Süper Amatör Lig 4. Grup'ta Çeşme Belediyespor, deplasmanda Eski İzmir Gençlik'i 4-1 mağlup etti. Sezonun ilk galibiyetini alan Çeşme ekibi 3 puana ulaşırken, ev sahibi takım puansız kaldı.
Yeşilyurt Sahası'nda oynanan karşılaşmaya etkili başlayan Çeşme Belediyespor, 13. dakikada Yiğit Erca'nın uzaktan attığı golle 1-0 öne geçti. Çeşme ekibi ilk yarıyı bu skorla tamamladı. Çeşme Belediyespor, 75. dakikada hızlı gelişen atakta farkı ikiye çıkardı. Sağ kanattan yapılan ortaya kale önünde kafayla vuran Cihangir Özer, topu ağlara gönderdi. Alperen Yiğit Bağır, 83. dakikada skoru 3-0'a taşıdı.
Eski İzmir Gençlik, 85. dakikada Yiğit Alpaslan Yarımoğlu'nun golüyle farkı ikiye indirdi. Çeşme Belediyespor'da Yiğit Çıplak, 90+2. dakikada attığı golle maçın skorunu 4-1 olarak belirledi.
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