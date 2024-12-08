Çeşme Belediyespor Kötü Gidişata Dur Diyemedi, Onur Emre Yaldız Kadro Dışı - Son Dakika
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Çeşme Belediyespor Kötü Gidişata Dur Diyemedi, Onur Emre Yaldız Kadro Dışı

Çeşme Belediyespor Kötü Gidişata Dur Diyemedi, Onur Emre Yaldız Kadro Dışı

Bölgesel Amatör Lig 7. Grup'ta mücadele eden Çeşme Belediyespor, Kuyucakspor'a 4-1 mağlup olarak ligdeki kötü gidişatını sürdürdü. Maçta kırmızı kart gören Onur Emre Yaldız, kulüp yönetimi tarafından süresiz kadro dışı bırakıldı.

08.12.2024 19:41  Güncelleme: 19:50
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Bölgesel Amatör Lig 7. Grup'ta mücadele eden Çeşme Belediyespor'da kan kaybı devam ediyor. Sahasında Aydın ekiplerinden Kuyucakspor'u konuk eden Çeşme Belediyespor, 4-1 mağlup olarak kötü gidişine "dur" diyemedi.

Ligin 11. maçında Kuyucakspor ile karşılaşan Çeşme Belediyespor, Kuyucakspor oyuncusu Mustafa Acar'ın 1. dakikada attığı golle 1-0 yenik duruma düştü. Çeşme Belediyespor, 25. dakikada Berkan Akbulut'un attığı golle 1-1'lik beraberliği yakalasa da Kuyucakspor oyuncusu Yılmaz Lüle'nin 2 dakika sonra attığı golle 2-1 yenik duruma düştü. Maçın ilk yarısının skorunu belirleyen gol ise Kuyucakspor oyuncusu Hasan Pamuk'un ayağından 29. dakikada geldi. Kuyucakspor, ilk yarıyı 3-1 önde kapattı. Maçın ikinci yarısı gergin başlarken 59. dakikada Çeşme Belediyespor oyuncusu Onur Emre Yaldız ve Kuyucakspor yedek oyuncusu Hüseyin Sayın kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı. Çeşme Belediyespor oyuncusu Onur Emre Yaldız'ın kırmızı kart görmesinin ardından saha dışına çıkarken kulüp yöneticilerine ve taraftarlara ağza alınmayacak hakaretler etmesi ise tepkilere neden oldu.

Maçın skorunu belirleyen gol ise 90. dakikada Kuyucakspor oyuncusu Mustafa Tutar'ın ayağından geldi. Kuyucakspor elde ettiği galibiyetle 20 puanla lig lideri oldu. Çeşme Belediyespor ise lig sıralamasında 11 puanla 12. sırada yer aldı.

Onur Emre Yaldız'ın süresiz kadro dışı bırakıldı

Çeşme Belediyespor Kulübü Yönetim Kurulu, kırmızı kartla oyun dışı kalan ve kulüp yönetimine ve taraftarlara hakaret eden oyuncusu Onur Emre Yaldız'ın süresiz kadro dışı bırakıldığını açıkladı. Kulübün sosyal medya sayfasında açıklanan kararda, "Takımımızın bugün Kuyucakspor ile oynadığı maçın 59. dakikasında kırmızı kart görerek takım arkadaşlarını yalnız bırakan akabinde sahadan çıkarken taraftarlarımıza ve yöneticilerimize ağıza alınmayacak hakaretler eden Onur Emre Yaldız, teknik ekibimizin raporu ve yönetim kurulumuzun aldığı karar neticesinde süresiz kadro dışı bırakılmıştır" denildi.

Çeşme Belediyespor, 15 Aralık Pazar günü, Yeşil Çivril Belediyespor ile deplasman maçında karşılaşacak. - İZMİR

Kaynak: İHA

Onur Emre, 3-sayfa, Futbol, Çeşme, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Çeşme Belediyespor Kötü Gidişata Dur Diyemedi, Onur Emre Yaldız Kadro Dışı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çeşme Belediyespor Kötü Gidişata Dur Diyemedi, Onur Emre Yaldız Kadro Dışı - Son Dakika
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