Çeşme'de Yarı Maraton Heyecanı
Çeşme'de Yarı Maraton Heyecanı

08.05.2026 15:53
4. Salomon Çeşme Yarı Maratonu, 43 ülkeden 3,450 sporcuyla 9-10 Mayıs'ta düzenlenecek.

Bu yıl 4'üncüsü düzenlenecek Salomon Çeşme Yarı Maratonu'na, 43 ülkeden 3 bin 450 sporcu katılacak.

İzmir'in Çeşme ilçesinde 9-10 Mayıs'ta gerçekleştirilecek organizasyonun tanıtım toplantısı, Çeşme Kaymakamı Mehmet Maraşlı, Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli ve yetkililerin katılımıyla ilçedeki bir otelde yapıldı.

Bu yıl 21K Yarı Maraton, 10K Yol Koşusu ve 5K Gün Batımı Koşusu olmak üzere üç farklı parkurun koşulacağı organizasyonda, 43 ülkeden 3 bin 450 sporcu mücadele edecek.

Organizasyonda yarın Gün Batımı Koşusu yapılacak. 10 Mayıs Pazar günü ise Yol Koşusu ve Salomon Çeşme Yarı Maratonu koşulacak.

Çeşme Kaymakamı Mehmet Maraşlı, ilçede önemli spor organizasyonları yaptıklarını belirterek, "Güzel ilçemizde güzel organizasyonlar yapmak, ilçemizi sporla tanıtmaktan mutluyuz. Birçok organizasyon yapıyoruz ama Çeşme önüne gelene destek vermiyor. Seçici davranarak 15'e yakın spor organizasyonuna ev sahipliği yapıyoruz. Salomon Çeşme Yarı Maratonu'nun keyifli geçmesini diliyorum. Başladığından bu yana sporcu sayısının bu kadar artmasının da keyfini yaşıyoruz. Kaliteli, düzgün organizasyonları sürdürülebilir kıldığımız sürece devamı geliyor. Güzel bir hafta sonu olmasını diliyorum." diye konuştu.

Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli de yarı maratonun önemine değinerek "Sezon öncesinde bu tarz sportif aktivitelerin bizler için hayati önem taşıdığını düşünerek hareket etmemiz gerekiyor. Dördüncüsü gerçekleştirilecek Salomon Çeşme Yarı Maratonu'nda sporcu sayısındaki bu artış gurur verici. Organizasyonda emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Salomon Türkiye Genel Müdürü Atilla Kuduoğlu ile Argeus Travel & Events Organizasyon Direktörü Koray Bozunoğulları da organizasyonla ilgili bilgi verdi.

Kaynak: AA

