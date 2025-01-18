Çetin: Zemini Dert Edin

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Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında Solwie Energy Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kalan Amed Sportif Faaliyetler'in teknik direktörü Servet Çetin, "Geldiğim günden bu yana zemin, zemin diyorum. Kendi yöneticilerimizi de buradan eleştiriyorum. Onlar da bize yardımcı olmuyorlar. Bu işi bir şekilde halletmeleri gerekiyor. Bize, emeğimize yazık." dedi.

Çetin, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, sahanın zemininin çok kötü olmasına rağmen oyuncularının özverili oynadığını söyledi.

Takımın başına geldiği günden bu yana zeminle ilgili sıkıntıları dile getirdiğini belirten Çetin, "Geldiğim günden bu yana zemin, zemin diyorum. Kendi yöneticilerimizi de buradan eleştiriyorum. Onlar da bize yardımcı olmuyorlar. Bu işi bir şekilde halletmeleri gerekiyor. Bize, emeğimize yazık." diye konuştu.

Oyun oynayan bir takım olduklarını ifade eden Çetin, şunları kaydetti:

"Ne hakem yardımcı oluyor ne de rakip takım oyuncuları. Karagümrük sen böyle şampiyon olacaksan ne yapayım ben böyle şampiyonluğu. Geçen hafta Ankaragücü sürekli yatıyordu bu hafta Karagümrük. İkisi de lig görmüş takımlar ama yatarak maç bitirmeye çalışıyorlar. İnsanda biraz ahlak olması lazım, zaman geçirmenin de bir edebi var."

Hakemin 8 dakika uzatma verdiğini ancak rakip takım kalecisinin 15 dakika zaman çaldığını savunan Çetin, aynı zamanda hakemin penaltılarını vermediğini iddia etti. Çetin, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Dikkat edin, golü attıktan sonra hakemin yüz ifadesine bakın, gol attık diye üzüldü. Rakip takımın oyuncularına ve hocasına da sesleniyorum, arkadaşlar oyun oynayın. Oyun oynamaya çalışıyoruz, rakip takıma saygı duyuyoruz. Bu şehrin takımına yazık, hiç kimse destek olmuyor, köstek oluyor. Bizim iyi oynamamızı ve puan almamızı engellemeye çalışıyorlar. İşimiz çok zor, biz böyle bir yere gelemeyiz ama oyun oynamaya devam edeceğiz."

"Son bir dakikada o golü yemek içimizi acıttı"

Solwie Energy Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Orhan Ak da ligin ikinci yarısının herkes hayırlı olmasını diledi.

Şampiyonluk için kurulmuş Karagümrük Kulübünde göreve başladığını belirten Ak, dün antrenman yaptıklarını, bugün de maça çıktıklarını ifade etti.

Ak, "Herkesin birbirinden puan alabileceği bir lig süreci yaşıyoruz. Özellikle Amedspor takımı da gerçekten o saygıyı hak ediyor. Özellikle Servet hoca geldikten sonra ciddi bir çıkış yakaladılar. Çok cüretkar oynuyorlar." ifadelerini kullandı.

Karşılaşmada ilk yarıda çok fırsatlar yakaladıklarını ifade eden Ak, bunun sonucunda 1-0 öne geçtiklerini söyledi. Ak, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Amedspor'un ikinci yarı daha coşkulu ve risk alarak üzerimize geleceğini düşündük. Belki daha erken de gol olabilirdi. Biz de 3-0 bile yapabilirdik, o fırsatları da yakaladık ama değerlendiremedik. Zaman zaman üstünlük sağladılar. 40 dakika boyunca bu sahada Amedspor'a karşı taraftarını arkasına almış, son zamanlarda çıkışa geçmiş ve yukarıyı yakalamayı hedefleyen bir takım. Biz de yukarıyı yakalamaya çalışan takımız. Oyuncularımızın özverili ve disiplinli oynamalarından çok memnunum. Son bir dakikada o golü yemek içimizi acıttı. Maçı kazanabilirdik. 1-1 kötü bir sonuç mu? Şu an bizim için değil. Belki kazansaydık Süper Lig için bir adım olacaktı. Önümüzde kendi sahamızda oynayacağımız bir maç var. Onu da kazanıp bugün kazanılan bir puanın değerini ortaya çıkarmak istiyoruz."