Çetin: Zemini Dert Edin - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Çetin: Zemini Dert Edin

Çetin: Zemini Dert Edin

Amedspor teknik direktörü Servet Çetin, zemin sorunlarına ve rakiplerin zaman geçirmesine isyan etti.

18.01.2025 19:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında Solwie Energy Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kalan Amed Sportif Faaliyetler'in teknik direktörü Servet Çetin, "Geldiğim günden bu yana zemin, zemin diyorum. Kendi yöneticilerimizi de buradan eleştiriyorum. Onlar da bize yardımcı olmuyorlar. Bu işi bir şekilde halletmeleri gerekiyor. Bize, emeğimize yazık." dedi.

Çetin, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, sahanın zemininin çok kötü olmasına rağmen oyuncularının özverili oynadığını söyledi.

Takımın başına geldiği günden bu yana zeminle ilgili sıkıntıları dile getirdiğini belirten Çetin, "Geldiğim günden bu yana zemin, zemin diyorum. Kendi yöneticilerimizi de buradan eleştiriyorum. Onlar da bize yardımcı olmuyorlar. Bu işi bir şekilde halletmeleri gerekiyor. Bize, emeğimize yazık." diye konuştu.

Oyun oynayan bir takım olduklarını ifade eden Çetin, şunları kaydetti:

"Ne hakem yardımcı oluyor ne de rakip takım oyuncuları. Karagümrük sen böyle şampiyon olacaksan ne yapayım ben böyle şampiyonluğu. Geçen hafta Ankaragücü sürekli yatıyordu bu hafta Karagümrük. İkisi de lig görmüş takımlar ama yatarak maç bitirmeye çalışıyorlar. İnsanda biraz ahlak olması lazım, zaman geçirmenin de bir edebi var."

Hakemin 8 dakika uzatma verdiğini ancak rakip takım kalecisinin 15 dakika zaman çaldığını savunan Çetin, aynı zamanda hakemin penaltılarını vermediğini iddia etti. Çetin, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Dikkat edin, golü attıktan sonra hakemin yüz ifadesine bakın, gol attık diye üzüldü. Rakip takımın oyuncularına ve hocasına da sesleniyorum, arkadaşlar oyun oynayın. Oyun oynamaya çalışıyoruz, rakip takıma saygı duyuyoruz. Bu şehrin takımına yazık, hiç kimse destek olmuyor, köstek oluyor. Bizim iyi oynamamızı ve puan almamızı engellemeye çalışıyorlar. İşimiz çok zor, biz böyle bir yere gelemeyiz ama oyun oynamaya devam edeceğiz."

"Son bir dakikada o golü yemek içimizi acıttı"

Solwie Energy Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Orhan Ak da ligin ikinci yarısının herkes hayırlı olmasını diledi.

Şampiyonluk için kurulmuş Karagümrük Kulübünde göreve başladığını belirten Ak, dün antrenman yaptıklarını, bugün de maça çıktıklarını ifade etti.

Ak, "Herkesin birbirinden puan alabileceği bir lig süreci yaşıyoruz. Özellikle Amedspor takımı da gerçekten o saygıyı hak ediyor. Özellikle Servet hoca geldikten sonra ciddi bir çıkış yakaladılar. Çok cüretkar oynuyorlar." ifadelerini kullandı.

Karşılaşmada ilk yarıda çok fırsatlar yakaladıklarını ifade eden Ak, bunun sonucunda 1-0 öne geçtiklerini söyledi. Ak, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Amedspor'un ikinci yarı daha coşkulu ve risk alarak üzerimize geleceğini düşündük. Belki daha erken de gol olabilirdi. Biz de 3-0 bile yapabilirdik, o fırsatları da yakaladık ama değerlendiremedik. Zaman zaman üstünlük sağladılar. 40 dakika boyunca bu sahada Amedspor'a karşı taraftarını arkasına almış, son zamanlarda çıkışa geçmiş ve yukarıyı yakalamayı hedefleyen bir takım. Biz de yukarıyı yakalamaya çalışan takımız. Oyuncularımızın özverili ve disiplinli oynamalarından çok memnunum. Son bir dakikada o golü yemek içimizi acıttı. Maçı kazanabilirdik. 1-1 kötü bir sonuç mu? Şu an bizim için değil. Belki kazansaydık Süper Lig için bir adım olacaktı. Önümüzde kendi sahamızda oynayacağımız bir maç var. Onu da kazanıp bugün kazanılan bir puanın değerini ortaya çıkarmak istiyoruz."

Kaynak: AA

Basın Toplantısı, Fatih Karagümrük, Servet Çetin, Amedspor, Trendyol, Politika, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Çetin: Zemini Dert Edin - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:35 Trump’dan Gazze’deki ateşkese ilişkin dikkat çeken mesaj Trump'dan Gazze'deki ateşkese ilişkin dikkat çeken mesaj
23:20 Sergen Yalçın’dan çok konuşulacak Solskjaer sözleri Sergen Yalçın'dan çok konuşulacak Solskjaer sözleri
23:20 Canan Karatay’dan covid aşıları için gündem yaratacak açıklamalar Canan Karatay'dan covid aşıları için gündem yaratacak açıklamalar
22:48 Ateşkese saatler kala İsrail’den tepki çeken adım: Uçaklardan alaycı broşürler atıldı Ateşkese saatler kala İsrail'den tepki çeken adım: Uçaklardan alaycı broşürler atıldı
22:30 Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, canlı yayında Beşiktaş’ın teklifini açıkladı Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, canlı yayında Beşiktaş'ın teklifini açıkladı
10:00 Rıza Akpolat’ın yerine kim geçecek Özgür Özel’in desteklediği bir isim var Rıza Akpolat'ın yerine kim geçecek? Özgür Özel'in desteklediği bir isim var
09:55 Akaryakıt fiyatları yine zamlandı Akaryakıt fiyatları yine zamlandı
09:45 Deha dizisinde sürpriz ayrılık Başrol oyuncusu ekibe veda ediyor Deha dizisinde sürpriz ayrılık! Başrol oyuncusu ekibe veda ediyor
09:42 Fatih Terim kolunda servet taşıyor Fatih Terim kolunda servet taşıyor
09:36 TikTok bir ülkede daha yasaklanıyor TikTok bir ülkede daha yasaklanıyor
09:22 Avrupa’nın hasta adamına bir kötü haber de IMF’den Avrupa'nın hasta adamına bir kötü haber de IMF'den
09:22 Nuri Şahinli Dortmund’a bir şok daha Nuri Şahinli Dortmund'a bir şok daha
09:18 Evliliklerine izin verilmeyince 17 yaşındaki sevgilisi ve annesini pompalı tüfekle vurdu Evliliklerine izin verilmeyince 17 yaşındaki sevgilisi ve annesini pompalı tüfekle vurdu
08:47 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ilk haberi müzayedede satışa sunuluyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk haberi müzayedede satışa sunuluyor
08:47 Dilan Çıtak’ın tülden elbiseli dansı sosyal medyayı salladı Dilan Çıtak'ın tülden elbiseli dansı sosyal medyayı salladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2025 00:32:07. #1.12#
SON DAKİKA: Çetin: Zemini Dert Edin - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.