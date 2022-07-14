CEV 20 Yaş Altı Plaj Voleybolu Avrupa Şampiyonası, İzmir'de başladı - Son Dakika
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CEV 20 Yaş Altı Plaj Voleybolu Avrupa Şampiyonası, İzmir'de başladı

14.07.2022 17:22
CEV 20 Yaş Altı Plaj Voleybolu Avrupa Şampiyonası, İzmir'de başladı

Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) 20 Yaş Altı Plaj Voleybolu Avrupa Şampiyonası, İzmir'in Selçuk ilçesinde başladı.

Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) 20 Yaş Altı Plaj Voleybolu Avrupa Şampiyonası, İzmir'in Selçuk ilçesinde başladı.

Pamucak Plajı'nda gerçekleştirilen şampiyonada erkeklerde ve kadınlarda 32'şer takım mücadele ediyor.

Şampiyonada Türkiye'yi erkeklerde Necmi Ayberk Güllük-Batuhan Kuru, Sacit Kurt-Ahmet Can Tür, Furkan Ramazan Kaplan-Bahadır Utku Kesgin, kadınlarda ise Ece Yılmaz-Ecem Aksoy ekipleri temsil ediyor.

Organizasyon 17 Temmuz Pazar günü yapılacak final müsabakalarıyla tamamlanacak.

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Kaynak: AA

Selçuk, İzmir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor CEV 20 Yaş Altı Plaj Voleybolu Avrupa Şampiyonası, İzmir'de başladı - Son Dakika

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