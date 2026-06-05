CEV plaj voleybolu milletler kupası Alanya'da başladı - Son Dakika
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CEV plaj voleybolu milletler kupası Alanya'da başladı

CEV plaj voleybolu milletler kupası Alanya\'da başladı
05.06.2026 17:45  Güncelleme: 17:58
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Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) tarafından düzenlenen CEV Plaj Voleybolu Milletler Kupası Türkiye etabı, Alanya Uluslararası Plaj Sporları Merkezi'nde başladı. 5-7 Haziran tarihlerinde düzenlenen organizasyonda erkekler ve kadınlarda toplam dört grup mücadele ediyor. Grup liderleri, 16-19 Temmuz 2026'da Budapeşte'deki finallere katılma hakkı kazanacak.

Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) tarafından düzenlenen ve Avrupa'nın en önemli plaj voleybolu organizasyonları arasında yer alan CEV Plaj Voleybolu Milletler Kupası (CEV Beach Volley Nations Cup) Türkiye etabı Alanya'da başladı.

Alanya Uluslararası Plaj Sporları Merkezi'nde 5-7 Haziran tarihleri arasında düzenlenen organizasyonda, Avrupa'nın farklı ülkelerinden milli takım sporcuları Alanya'da bir araya geliyor. Erkekler ve kadınlarda toplam dört ayrı grubun mücadele ettiği turnuva, sporculara üst düzey rekabet ortamı sunarken, öte yandan Alanya'nın uluslararası spor turizmi vizyonuna da katkı sağlıyor. 2026 sezonunda erkeklerde 25, kadınlarda ise 21 ulusal federasyonun katıldığı organizasyonda ülkeler, Avrupa Şampiyonası ve olimpiyat süreci açısından önemli avantajlar sağlayacak kontenjan hakları için mücadele ediyor.

Kazananlar CEV yolcusu

Her ülke erkekler ve kadınlarda ikişer takımla temsil edilirken, eşleşmelerde iki galibiyet alan ülke tur atlıyor. Serilerin eşitlikle sonuçlanması durumunda ise kazanan ülke "Altın Set" ile belirleniyor. Turnuva boyunca oynanacak karşılaşmaların ardından grup liderleri, 16-19 Temmuz 2026 tarihlerinde Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenecek CEV Beach Volley Nations Cup Finalleri'ne katılma hakkı elde edecek.

Organizasyondaki tüm karşılaşmalar, Alanya Belediyesi'nin resmi YouTube hesabı üzerinden canlı yayınlanarak plaj voleybolu tutkunlarıyla buluşturuluyor. Alanya'da büyük heyecana sahne olan organizasyon, hafta sonu oynanacak karşılaşmalarla devam edecek. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor CEV plaj voleybolu milletler kupası Alanya'da başladı - Son Dakika

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