Milli kürekçi Cevdet Ege Mutlu, Bulgaristan'ın Filibe şehrinde düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda yedinci oldu.
Türkiye Kürek Federasyonunun açıklamasına göre Cevdet Ege, erkekler tek çifte (MX1) kategorisinde 6.47.72'lik derecesiyle B finalini 1. tamamlarken genel sıralamada ise 7. basamakta yer aldı.
Son Dakika › Spor › Cevdet Ege Mutlu Avrupa Şampiyonası'nda 7. oldu - Son Dakika
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