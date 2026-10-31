Ceviz yönetimindeki Fethiyespor, 1461 Trabzon deplasmanında ilk galibiyetini arıyor

Ceviz yönetimindeki Fethiyespor, 1461 Trabzon deplasmanında ilk galibiyetini arıyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
2'nci Lig Kırmızı Grup'ta 5 puanla 14'üncü sırada bulunan Fethiyespor, yarın deplasmanda 12 puanlı 6'ncı sıradaki 1461 Trabzon'a konuk olacak. Ortahisar Yavuz Selim Stadı'ndaki maç saat 13.00'te başlayacak ve teknik direktör Mustafa Ceviz ilk galibiyetini almak istiyor.
2'NCİ Lig Kırmızı Grup'ta son olarak evinde Ankaragücü ile 2-2 berabere kalan 5 puana sahip 14'üncü sıradaki Fethiyespor, yarın deplasmanda 12 puanlı 6'ncı basamaktaki 1461 Trabzon'un rakibi olacak. Ortahisar Yavuz Selim Stadı'nda oynanacak karşılaşma 13.00'te başlayacak. Fethiyespor'un başında çıktığı 2 maçta 1 yenilgi ve 1 beraberlik elde eden teknik direktör Mustafa Ceviz ilk galibiyet sevinçlerini yaşamak istediklerini dile getirdi.
Kaynak: DHA
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