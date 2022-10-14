Çevresinin dışladığı yıldız futbolcu Mbappe partisine gelene olana para verecek - Son Dakika
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Çevresinin dışladığı yıldız futbolcu Mbappe partisine gelene olana para verecek

14.10.2022 15:35

Paris Saint-Germain'in (PSG) genç yıldızı Kylian Mbappe'nin çevresi tarafından dışlandığı, düzenleyeceği partiye gelenlere 1000 euro 'dostluk ikramiyesi' vereceği belirtildi. 23 yaşındaki golcünün bu hamlesi sosyal medyada ve Fransız basınında olay oldu.

Sezon başında Real Madrid'in kadrosuna katmak için büyük çaba sarf ettiği ancak Paris Saint-Germain ile sözleşme yenileyen Kylian Mbappe ile ilgili ilginç bir iddia ortaya atıldı.

PARTİYE GELENLERE PARA VERECEK

Ajansspor'un Get French Football News'ten aktardığı habere göre, çevresinde hiç yakın arkadaşı kalmayan Kylian Mbappe, villasında organize edeceği parti için ilginç bir yola başvurdu. Fransız yıldızın partisine gelecek kişilere "Dost ikramiyesi" adı altında bin euro vereceği iddia edildi.

TAKIMDAN AYRILMAYI DÜŞÜNÜYOR

Paris Saint-Germain ile sezon başında 3 yıllık sözleşme imzalayan Kylian Mbappe'nin toplamda 600 milyon euro kazanacağı açıklanmıştı. Ancak Fransız yıldızın son haftalarda takımda mutsuz olduğu ve ayrılmayı düşündüğü belirtiliyor.

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Kylian Mbappe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Çevresinin dışladığı yıldız futbolcu Mbappe partisine gelene olana para verecek - Son Dakika


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