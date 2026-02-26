Cezalı Mourinho maçı bakın nereden izledi

Cezası nedeniyle tribünde yer alamayan Jose Mourinho, Real Madrid ile Benfica arasında oynanan karşılaşmayı statta park halinde bulunan Benfica takım otobüsünden takip etti.
Record'un haberine göre, Portekizli teknik adam kendisine ayrılan locayı kullanmadı ve mücadeleyi otobüsten izlemeyi tercih etti.
Santiago Bernabeu'da oynanan karşılaşmayı Real Madrid 2-1 kazandı ve adını bir üst tura yazdırdı. Mourinho'nun maçı izlediği anlar ise sosyal medyada gündem oldu.
