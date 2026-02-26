Cezalı Mourinho maçı bakın nereden izledi - Son Dakika
Cezalı Mourinho maçı bakın nereden izledi

Cezalı Mourinho maçı bakın nereden izledi
26.02.2026 13:56
Cezalı Mourinho maçı bakın nereden izledi
Real Madrid ve Benfica arasında oynanan Şampiyonlar Ligi karşılaşmasını tribünden izleyemeyen Jose Mourinho, maçı beklenmedik bir noktadan takip etti. Portekizli teknik adam, kendisine ayrılan loca yerine statta park halinde bulunan Benfica takım otobüsünde maçı izledi.

Cezası nedeniyle tribünde yer alamayan Jose Mourinho, Real Madrid ile Benfica arasında oynanan karşılaşmayı statta park halinde bulunan Benfica takım otobüsünden takip etti.

ŞAŞIRTAN TERCİH

Record'un haberine göre, Portekizli teknik adam kendisine ayrılan locayı kullanmadı ve mücadeleyi otobüsten izlemeyi tercih etti.

MAÇI REAL MADRID KAZANDI

Santiago Bernabeu'da oynanan karşılaşmayı Real Madrid 2-1 kazandı ve adını bir üst tura yazdırdı. Mourinho'nun maçı izlediği anlar ise sosyal medyada gündem oldu.

