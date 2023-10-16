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Filistin Milli Takımı'nın maçlarına Cezayir ev sahipliği yapacak - Son Dakika

Filistin Milli Takımı'nın maçlarına Cezayir ev sahipliği yapacak

Son Güncelleme: 16.10.2023 11:00

Cezayir Futbol Federasyonu, Filistin Milli Futbol Takımı'nın 2026 Dünya Kupası Elemeleri ve 2027 Asya Kupası Elemeleri'ndeki tüm maçlarına ev sahipliği yapacak.

Cezayir Futbol Federasyonu, Filistin Milli Futbol Takımı'nın 2026 Dünya Kupası Elemeleri ile 2027 Asya Kupası Elemeleri'ndeki tüm maçlarına ev sahipliği yapacaklarını duyurdu.

2 TURNUVA İÇİN EV SAHİPLİĞİ YAPACAKLAR

İsrail'in, Filistin topraklarına saldırıları nedeniyle Filistin Milli Futbol Takımı'nın müsabakalarında Cezayir ev sahipliği yapacak. Cezayir Futbol Federasyonu, Filistin Milli Takımı'nın 2026 Dünya Kupası Elemeleri ve 2027 Asya Kupası Elemeleri'ndeki tüm maçlarında ev sahibi olacaklarını bildirdi.

İLK MAÇ 21 KASIM'DA CEZAYİR'DE

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, Cezayir'in, bu spor etkinliklerinin tüm masraflarını üstleneceğine dikkat çekilirken, 2026 Dünya Kupası Elemeleri'nin ilk mücadelesi olan Filistin - Avusturalya maçının 21 Kasım 2023'te Cezayir'de yapılacağı belirtildi.

Kaynak: İHA

Filistin, Cezayir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Filistin Milli Takımı'nın maçlarına Cezayir ev sahipliği yapacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Filistin Milli Takımı'nın maçlarına Cezayir ev sahipliği yapacak - Son Dakika
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