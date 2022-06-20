Chelsea Başkanı Bruce Buck, görevinden ayrılacak - Son Dakika
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Chelsea Başkanı Bruce Buck, görevinden ayrılacak

20.06.2022 12:07
Chelsea Başkanı Bruce Buck, görevinden ayrılacak

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'de Bruce Buck, 2003 yılından bu yana yürüttüğü başkanlık görevinden istifa edecek.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'de Bruce Buck, 2003 yılından bu yana yürüttüğü başkanlık görevinden istifa edecek.

Chelsea'den yapılan açıklamada, 76 yaşındaki Buck'ın başkanlık görevinin 30 Haziran itibariyle sonlanacağı ve kulübe kıdemli danışmanlık hizmeti vereceği belirtildi.

İngiltere temsilcisinde 19 yıllık başkanlık dönemi sona eren Buck, yaptığı açıklamada, "Chelsea'nin sahada harika başarılar kazanmasından ve camiaya olumlu yönde katkı sağlamaktan gurur duyuyorum. Artık istifa etmenin ve kulübün yeni sahibine çalışma alanı sunmanın zamanı geldi." değerlendirmesinde bulundu.

İngiliz kulübü, Buck döneminde beşi lig, ikisi UEFA Şampiyonlar Ligi olmak üzere toplam 18 kupa kazanarak tarihinin en başarılı dönemini geçirmişti.

Rus iş insanı Roman Abramovich'in 19 yıldır sahipliğini üstlendiği Chelsea, Amerikan Beyzbol Ligi takımlarından Los Angeles Dodgers'ın ortağı Todd Boehly'nin yanı sıra Clearlake Capital, Mark Walter ve Hansjoerg Wyss'in aralarında bulunduğu konsorsiyum tarafından 4,25 milyar sterlin karşılığında geçen ay satın alınmıştı.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı nedeniyle İngiltere hükümetinin kendisine yönelik yaptırım kararıyla Abramovich, kulübü zorunlu olarak satışa çıkarmıştı.

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Kaynak: AA

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