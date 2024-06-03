Chelsea, Enzo Maresca'yı teknik direktör olarak atadı - Son Dakika
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Chelsea, Enzo Maresca'yı teknik direktör olarak atadı

Chelsea, Enzo Maresca\'yı teknik direktör olarak atadı

Chelsea, Arjantinli teknik direktör Mauricio Pochettino ile yolların ayrılmasının ardından İtalyan teknik adam Enzo Maresca'yı takımın başına getirdi. 44 yaşındaki Maresca, 5+1 yıllık sözleşme imzalayarak 1 Temmuz 2024'te görevine başlayacak. Maresca, Leicester City ile Championship'te şampiyonluk yaşayarak Premier Lig'e çıkarmıştı.

03.06.2024 17:51
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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, teknik direktörlük görevine Enzo Maresca'nın getirildiğini açıkladı.

İngiltere Premier Lig'de sezonu 6'ncı sırada tamamlayarak inişli çıkışlı bir performans sergileyen Chelsea'de Arjantinli teknik direktör Mauricio Pochettino ile yolların ayrılmasının ardından takımın başına İngiltere Championship'te Leicester City ile şampiyonluk yaşayan İtalyan teknik adam Enzo Maresca'nın getirildiği duyuruldu. İngiliz ekibinin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada 5+1 yıllık sözleşmeye imza atan 44 yaşındaki İtalyan teknik adamın 1 Temmuz 2024'te takımın başında yeni görevine başlayacağı da belirtildi.

ENZO MARESCA: CHELSEA GİBİ BİR KULÜBE KATILMAK HER ANTRENÖRÜN HAYALİDİR

Çok heyecanlı olduğunu ifade eden Enzo Maresca, "Chelsea gibi dünyanın en büyük kulüplerinden birine katılmak her antrenörün hayalidir. Bu fırsattan dolayı çok heyecanlıyım. Çok yetenekli oyuncu grubuyla çalışmayı dört gözle bekliyorum. Kulübün başarı geleneğini sürdüren ve taraftarlarımızı gururlandıran bir takım oluşturmayı umuyorum" dedi.

"ONUNLA ÇALIŞMAYI SABIRSIZLIKLA BEKLİYORUZ"

Chelsea'nin sportif direktörlerinden Laurence Stewart ve Paul Winstanley ise, "Enzo'ya hoş geldin demekten memnuniyet duyuyoruz. Kendisini, heyecan verici ve tanımlanabilir bir tarzla etkileyici sonuçlar elde edebilen mükemmel bir antrenör olarak kanıtlamıştır. Enzo görüşmelerimizde derin bir etki bıraktı. Hedefleri ve iş etiği kulübümüzle uyumlu. Onunla çalışmayı sabırsızlıkla bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Enzo Maresca, Leicester City yönetiminde 53 resmi karşılaşmada takımın başında yer aldı. Bu karşılaşmalarda 36 galibiyet, 4 beraberlik ve 13 mağlubiyet alan İtalyan teknik adam, sezonu 97 puanla tamamladı. Aynı zamanda maç başına 2.11 puan ortalaması tutturan 44 yaşındaki deneyimli çalıştırıcı, İngiltere Championship'te sezonu lider tamamladı ve Leicester City'i Premier Lig'e taşıdı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Chelsea, Enzo Maresca'yı teknik direktör olarak atadı - Son Dakika

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