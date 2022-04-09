Chelsea farklı kazandı - Son Dakika
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Chelsea farklı kazandı

09.04.2022 19:35
Chelsea farklı kazandı

İngiltere Premier Lig'in 32. haftasında Chelsea, Southampton'ı 6-0 mağlup etti.

İngiltere Premier Lig'in 32. haftasında Chelsea, Southampton'ı 6-0 mağlup etti.

Ligi ilk 4 sıra içinde tamamlayarak UEFA Şampiyonlar Ligi'ne kalmayı hedefleyen Chelsea, baştan sona üstün götürdüğü mücadelenin ardından konuk olduğu Southampton'ı farklı mağlup etti.

Londra temsilcisine galibiyeti getiren golleri, 8. dakikada Marcos Alonso, 16. ve 54. dakikalarda Mason Mount, 21. ve 49. dakikalarda Timo Werner, 31. dakikada Kai Havertz kaydetti.

İki maçı eksik Chelsea, 62 puanla 3'üncü, bir maçı eksik Southampton ise 36 puanla 13'üncü sırada yer aldı.

Arsenal evinde kaybetti

Arsenal ise ağırladığı Brighton Hove Albion'a 2-1 yenilerek haftayı puansız kapattı.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri, 28. dakikada Leandro Trossard ve 66. dakikada Enock Mwepu attı. Arsenal'in tek golü ise 89. dakikada Martin Odegaard'dan geldi.

İki maçı eksik Arsenal 54 puanla 5'inci sırada kalırken, bir maçı eksik Brighton Hove Albion ise 37 puanla 11'inciliğe yükseldi.

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Kaynak: AA

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