Premier Lig devi Chelsea'nin UEFA'nın uyguladığı Finansal Fair Play kuralını delmek için uyguladığı yöntem hayrete düşürdü.
Ara transfer döneminde kadrosuna kattığı futbolcularla uzun süreli sözleşme imzalayan Chelsea'nin bunu Finansal Fair Play kuralına takılmamak için yaptığı öğrenildi. Bonservis bedelinin uzun yıllara yayılmasını sağlayarak Finansal Fair Play'i delen Chelsea için UEFA harekete geçti.
Chelsea kadrosuna kattığı yeni futbolcular olan Mykhaylo Mudryk ile 8.5, Benoit Badiashile ve David Fofana'yla 6.5, Noni Madueke ile ise 7.5 yıllık anlaşma imzaladı ve bonservis bedelleri uzun sürelere yayıldı.
BBC'nin haberine göre, Chelsea'nin uyguladığı stratejiyi gören UEFA, Finansal Fair Play kuralında değişikliğe gidiyor. Uzun süreli sözleşmelere yine izin verecek UEFA'nın bonservis bedelinin sadece 5 yıla yayılabilmesini mümkün kılacak.
Son Dakika › Spor › Chelsea Finansal Fair Play kuralını deldi! Durumu fark eden UEFA harekete geçti - Son Dakika