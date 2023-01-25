Chelsea Finansal Fair Play kuralını deldi! Durumu fark eden UEFA harekete geçti - Son Dakika
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Chelsea Finansal Fair Play kuralını deldi! Durumu fark eden UEFA harekete geçti

25.01.2023 16:33

Chelsea, ara transfer döneminde kadrosuna kattığı 5 futbolcuya toplam 167.5 milyon euro bonservis ödedi. İngiliz takımı, futbolcularla uzun süreli sözleşmeler imzalayıp bonservis bedelini bu süreye yaydı. İngiliz devinin Finansal Fair Play kuralı olmasına rağmen bu girişimi UEFA'yı harekete geçirdi. UEFA, bonservis bedelinin sadece ilk 5 yıla yayılabileceği bir sınırlama getirmeye hazırlanıyor.

Premier Lig devi Chelsea'nin UEFA'nın uyguladığı Finansal Fair Play kuralını delmek için uyguladığı yöntem hayrete düşürdü.

CHELSEA, FFP'Yİ DELDİ

Ara transfer döneminde kadrosuna kattığı futbolcularla uzun süreli sözleşme imzalayan Chelsea'nin bunu Finansal Fair Play kuralına takılmamak için yaptığı öğrenildi. Bonservis bedelinin uzun yıllara yayılmasını sağlayarak Finansal Fair Play'i delen Chelsea için UEFA harekete geçti.

UZUN SÜRELİ SÖZLEŞMELER İMZALANDI

Chelsea kadrosuna kattığı yeni futbolcular olan Mykhaylo Mudryk ile 8.5, Benoit Badiashile ve David Fofana'yla 6.5, Noni Madueke ile ise 7.5 yıllık anlaşma imzaladı ve bonservis bedelleri uzun sürelere yayıldı.

5 YIL SINIRLAMASI GELİYOR

BBC'nin haberine göre, Chelsea'nin uyguladığı stratejiyi gören UEFA, Finansal Fair Play kuralında değişikliğe gidiyor. Uzun süreli sözleşmelere yine izin verecek UEFA'nın bonservis bedelinin sadece 5 yıla yayılabilmesini mümkün kılacak.

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Son Dakika Spor Chelsea Finansal Fair Play kuralını deldi! Durumu fark eden UEFA harekete geçti - Son Dakika


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