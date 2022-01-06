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Chelsea, Lig Kupası yarı final ilk maçında Tottenham'ı 2 golle geçti - Son Dakika

Chelsea, Lig Kupası yarı final ilk maçında Tottenham'ı 2 golle geçti

06.01.2022 00:58
Chelsea, Lig Kupası yarı final ilk maçında Tottenham'ı 2 golle geçti

İngiltere Lig Kupası yarı final ilk maçında Chelsea, konuk ettiği Tottenham'ı 2-0 yendi.

İngiltere Lig Kupası yarı final ilk maçında Chelsea, konuk ettiği Tottenham'ı 2-0 yendi.

İki Londra temsilcisinin karşı karşıya geldiği maçta Chelsea, Stamford Bridge Stadı'nda Tottenham Hotspur'u konuk etti.

Karşılaşmaya hızlı başlayan ev sahibi takım Chelsea, 5. dakikada Kai Havertz'in ağları sarsmasıyla 1-0 öne geçti.

Chelsea, konuk takım Tottenham'lu Ben Davies'in 34. dakikada kendi kalesine attığı golle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.

İkinci yarısında gol sesi çıkmayan Lig Kupası'nın yarı final ilk karşılaşması Chelsea'nin 2-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

Tottenham, yarı finalin ikinci maçında Chelsea'yi 12 Ocak'ta konuk edecek.

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Tottenham, Chelsea, England, Londra, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Chelsea, Lig Kupası yarı final ilk maçında Tottenham'ı 2 golle geçti - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Chelsea, Lig Kupası yarı final ilk maçında Tottenham'ı 2 golle geçti - Son Dakika
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