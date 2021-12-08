Chelsea zirveyi son saniyede Juventus'a kaptırdı

Allianz Stadium'nda oynanan mücadeleyi Juventus 1-0 kazandı. Juventus'a galibiyeti getiren golü 18. dakikada Moise Kean kaydetti. Bu sonuçla Juventus, Chelsea'nin Zenit karşısında 90+4. dakikada yediği golle 3-3 berabere kalması sonrasında grubu lider olarak tamamladı.

Şampiyonlar Ligi'nde grup etabı bu gece oynanan maçlarla tamamlanıyor. H grubunda oynanan maçlarda ise büyük bir sürpriz yaşandı. Chelsea lider başladığı gecede zirveyi Juventus 'a kaptırdı.

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