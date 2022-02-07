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Chiquinho, GZT Giresunspor'da - Son Dakika

Chiquinho, GZT Giresunspor'da

07.02.2022 16:50
Chiquinho, GZT Giresunspor'da

GZT Giresunspor, dış transferde kadrosunu Portekizli Chiquinho ile güçlendirdi.

GZT Giresunspor, dış transferde kadrosunu Portekizli Chiquinho ile güçlendirdi.

Çotanaklar, iki gün önce Türkiye'ye getirdiği 26 yaşındaki oyuncuyu sezon sonuna kadar Benfica'dan kiraladı. Giresunspor Kulübü'nden Chiquinho transferiyle ilgili yapılan açıklamada, "GZT Giresunspor'umuz Portekiz Süper Lig takımı Benfica'dan 26 yaşındaki ofansif orta saha oyuncusu Chiquinho'yu sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna katmıştır. Kendisine Giresunspor ailesine hoş geldin diyor, çotanak armalı forma ile başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı. - GİRESUN

Chiquinho, GZT Giresunspor'da
Chiquinho, GZT Giresunspor'da
Chiquinho, GZT Giresunspor'da

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Giresunspor, Portekiz, Türkiye, Benfica, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Chiquinho, GZT Giresunspor'da - Son Dakika Spor


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