Kastamonu'nun Cide ilçesinde Gençlik Haftası etkinlikleri çerçevesinde doğa yürüyüşü düzenlendi.
Cide Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından organize edilen doğa yürüyüşü, Cide Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.
Yürüyüşün ardından çeşitli sportif etkinlikler düzenlendi. Katılımcılar voleybol, halat çekme ve geleneksel oyunlar gibi aktivitelerle keyifli anlar yaşadı.
Son Dakika › Spor › Cide'de Doğa Yürüyüşü ve Spor Etkinlikleri - Son Dakika
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