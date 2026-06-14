Milli maç heyecanı Kastamonu\'da dev ekranda yaşandı

Kastamonu'nun Cide ilçesinde vatandaşlar, A Milli Futbol Takımı'nın 2026 Dünya Kupası'ndaki ilk maçını dev ekran başında izledi.

A Milli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası'ndaki ilk maçı, Kastamonu'nun Cide ilçesinde vatandaşlar tarafından dev ekranda izlendi. Kurulan dev ekranda, vatandaşlar Türkiye-Avustralya karşılaşmasını hep birlikte izledi. Belediye ekipleri tarafından çorba ikram edilen vatandaşlar daha sonra birlikte maçı izledi. - ÇANKIRI