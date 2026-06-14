Milli maç heyecanı Kastamonu'da dev ekranda yaşandı - Son Dakika
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Milli maç heyecanı Kastamonu'da dev ekranda yaşandı

Milli maç heyecanı Kastamonu\'da dev ekranda yaşandı
14.06.2026 08:55  Güncelleme: 08:57
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Kastamonu'nun Cide ilçesinde vatandaşlar, A Milli Futbol Takımı'nın 2026 Dünya Kupası'ndaki ilk maçını dev ekran başında izledi. Belediye ekipleri tarafından çorba ikramı yapıldı.

Kastamonu'nun Cide ilçesinde vatandaşlar, A Milli Futbol Takımı'nın 2026 Dünya Kupası'ndaki ilk maçını dev ekran başında izledi.

A Milli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası'ndaki ilk maçı, Kastamonu'nun Cide ilçesinde vatandaşlar tarafından dev ekranda izlendi. Kurulan dev ekranda, vatandaşlar Türkiye-Avustralya karşılaşmasını hep birlikte izledi. Belediye ekipleri tarafından çorba ikram edilen vatandaşlar daha sonra birlikte maçı izledi. - ÇANKIRI

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Milli maç heyecanı Kastamonu'da dev ekranda yaşandı - Son Dakika

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