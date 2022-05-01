Cihat Arslan: "Bizim yapabileceklerimiz noktalandı" - Son Dakika
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Cihat Arslan: "Bizim yapabileceklerimiz noktalandı"

01.05.2022 18:52

- Cihat Arslan: "Bizim yapabileceklerimiz noktalandı" Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Cihat Arslan: "Malatya'yı yönetenler bu işe sahip çıkabilir" Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Cihat Arslan, Alanyaspor maçının ardından, "Bizim yapabileceklerimiz noktalandı" dedi.

- Cihat Arslan: "Bizim yapabileceklerimiz noktalandı"

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Cihat Arslan:

"Malatya'yı yönetenler bu işe sahip çıkabilir"

ANTALYA - Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Cihat Arslan, Alanyaspor maçının ardından, "Bizim yapabileceklerimiz noktalandı" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Yeni Malatyaspor, Alanyaspor'a 2-1 mağlup oldu. Maçın ardından Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Cihat Arslan, "Derdim diyor sabrıma hayrandır. Biz sabır gösteriyoruz, çalışıyoruz. Genç oyuncuların üzerinde duruyoruz. Bundan sonra bizim yapabileceklerimiz noktalanmıştır. Artık yönetim kurulu, Malatya'yı yönetenler bu işi biraz daha sahiplenebilirler. Küçümsemiyorum ama buraya gelirken personelimiz 2 bin 500 TL alınca bayram yaptık. Bu durumdayız. Deplasmana gidip gitmeme konularında dahi rahatsızlığımız var. Yarıştığımız yer Süper Lig. Bu tezat durumu ortadan kaldırmamız lazım. Alanyaspor'u da tebrik ediyorum. Güzel şehir, güzel takım. İyi bayramlar" diye konuştu.

Cihat Arslan: Bizim yapabileceklerimiz noktalandı
Cihat Arslan: Bizim yapabileceklerimiz noktalandı
Cihat Arslan: Bizim yapabileceklerimiz noktalandı
Cihat Arslan: Bizim yapabileceklerimiz noktalandı
Cihat Arslan: Bizim yapabileceklerimiz noktalandı
Cihat Arslan: Bizim yapabileceklerimiz noktalandı
Cihat Arslan: Bizim yapabileceklerimiz noktalandı
Cihat Arslan: Bizim yapabileceklerimiz noktalandı

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Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Cihat Arslan: 'Bizim yapabileceklerimiz noktalandı' - Son Dakika


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