Çiimentaş Elazığspor Play-Off Maçlarına Hazırlanıyor

Spor

Çiimentaş Elazığspor'da Play-Off maçları için hazırlıklar çarşamba günü start alacak.

TFF 3. Lig 2. Grupta normal sezonu 2. olarak tamamlayan ve yoluna Play-Off'tan devam edecek olan Elazığspor'da, hazırlıklar çarşamba günü başlayacak. Eynesil Belediyespor'la oynanması gereken ancak rakibin sahaya çıkmaması nedeniyle iptal olan maç sonrası izne çıkan bordo-beyazlı ekip 3 günlük izin sonrası saat 17.00'de kendi tesislerinde toplanacak ve Play-Off maçları hazırlıklarına başlayacak. - ELAZIĞ