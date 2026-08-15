Cimnastik Milli Takımı Hırvatistan'a Gitti
Artistik Cimnastik Büyük Erkekler Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası için Hırvatistan'a ulaştı.
Artistik Cimnastik Büyük Erkekler Milli Takım kafilesi, 19-23 Ağustos tarihlerinde Zagreb'de düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'na katılmak üzere Hırvatistan'a gitti.
Cimnastik Avrupa Şampiyonası, 19-23 Ağustos tarihlerinde Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de düzenlenecek. Hazırlıklarını tamamlayan Artistik Cimnastik Büyük Erkekler Milli Takımı da şampiyona için Hırvatistan'a gitti.
Kafilede milli sporcular; Ferhat Arıcan, Adem Asil, Mehmet Ayberk Koşak, Mert Efe Kılıçer, Alperen Ege Avcı ve Altan Doğan yer alıyor.
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