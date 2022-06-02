Cimnastikte 5. Akdeniz Gençler Şampiyonası başladı

Mersin'in ev sahipliğinde düzenlenen Artistik, Ritmik, Aerobik Cimnastik Akdeniz Gençler Şampiyonası'na 14 ülkeden 89 sporcu katılıyor.

Uluslararası Cimnastik Federasyonu (FIG) faaliyet programında yer alan ve Türkiye'yi 12 sporcunun temsil ettiği şampiyona, Mersin Olimpik Cimnastik Salonu'nda başladı.

Organizasyonun ilk gününde, artistik ve aerobik cimnastik branşlarında eleme müsabakaları yapıldı.

Kadınlar ve erkekler kategorilerinde gerçekleşen artistik cimnastik elemelerinde, milli sporcular Zeynep Kurtuluş, Atiye Berra Karademir, Beren Bay, Volkan Arda Hamarat, Ahmet Burak Ekici ve Altan Doğan'ın da aralarında bulunduğu cimnastikçiler, yer, denge, halka, asimetrik paralel, barfiks, paralel bar, kulplu beygir ve atlama masasında puan toplamak için ter döktü.

Aerobik Cimnastik Milli Takımı, gümüş madalya kazandı

Tek, çift ve trio kategorilerinde yapılan aerobik cimnastikte de ay-yıldızlı ekibi Şimal Seyman, Okay Arsan ve Göktürk Balcı temsil etti.

Portekiz, aerobikte takımlar halinde birinci oldu. Aerobik Cimnastik Milli Takımı'nın ikincilik elde ettiği organizasyonda, İtalya üçüncü oldu. Sporcular, müsabakaların ardından madalyayla ödüllendirildi.

Organizasyon, yarın 3 branşta yapılacak eleme müsabakalarıyla devam edecek.

Bireysel ve takım halinde yarışılacak ritmik cimnastikte, milli sporcular Hatice Gökçe Emir, Defne Eylül Kılıç ve Deniz Oskay da mücadele edecek.

Şampiyona, 4 Haziran'daki final müsabakalarının ardından sona erecek.