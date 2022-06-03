Cimnastikte Akdeniz Gençler Şampiyonası, devam ediyor - Son Dakika
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Cimnastikte Akdeniz Gençler Şampiyonası, devam ediyor

03.06.2022 21:20

Mersin'in ev sahipliğinde düzenlenen Artistik, Ritmik, Aerobik Cimnastik Akdeniz Gençler Şampiyonası'nın ikinci gününde Türkiye 2 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı.

Mersin'in ev sahipliğinde düzenlenen Artistik, Ritmik, Aerobik Cimnastik Akdeniz Gençler Şampiyonası'nın ikinci gününde Türkiye 2 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı.

Olimpik Cimnastik Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonun ikinci gününde artistik, aerobik ve ritmik cimnastik branşlarında müsabakalar yapıldı.

Bireysel ve takım halinde düzenlenen müsabakalarda sporcular, jüriden en yüksek puanı almak için performanslarını sergiledi.

Erkeklerde artistik cimnastik branşında takım halinde yarışan Volkan Arda Hamarat, Ahmet Burak Ekici ve Altan Doğan'dan oluşan milli takım, üçüncü olarak bronz madalya kazandı. Yarışmada Fransa birinci, İspanya ikinci oldu.

İtalya'nın birinci, İspanya'nın da ikinci olduğu kadınlarda da Zeynep Kurtuluş, Atiye Berra Karademir ve Beren Bay'dan oluşan ay-yıldızlı ekip üçüncü olarak bronz madalya kazandı.

Aerobik cimnastikte 2 altın 2 gümüş madalya

Bireysel performansların sergilendiği aerobik cimnastikte, erkeklerde Göktürk Balcı, kadınlarda Şimal Seyman ikinci olarak gümüş madalya kazandı.

Takım halindeki yarışlarda da Şimal Seyman, Okay Arsan ve Göktürk Balcı temsil ettiği milli takım birinci olarak altın madalyanın sahibi oldu. Bu kategoride Yunanistan ikinci, Cezayir de üçüncü sırada yer aldı.

Çift halinde yapılan müsabakalarda da milli takım, Okay ve Şimal'in performansıyla altın madalyaya uzanırken, Portekiz ikinci, İtalya da üçüncü oldu.

Ritmik cimnastikteki yarışmalarda ise İtalya birinci, İspanya ikinci, Yunanistan üçüncü oldu.

Dereceye giren sporculara madalyaları verildi.

Organizasyon yarın artistik ve ritmik alet finalleriyle sona erecek.

Cimnastikte Akdeniz Gençler Şampiyonası, devam ediyor
Cimnastikte Akdeniz Gençler Şampiyonası, devam ediyor
Cimnastikte Akdeniz Gençler Şampiyonası, devam ediyor
Cimnastikte Akdeniz Gençler Şampiyonası, devam ediyor
Cimnastikte Akdeniz Gençler Şampiyonası, devam ediyor
Cimnastikte Akdeniz Gençler Şampiyonası, devam ediyor
Cimnastikte Akdeniz Gençler Şampiyonası, devam ediyor
Cimnastikte Akdeniz Gençler Şampiyonası, devam ediyor
Cimnastikte Akdeniz Gençler Şampiyonası, devam ediyor

YORUMLAR
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Cimnastikte 5. Akdeniz Gençler Şampiyonası başladı Cimnastikte 5. Akdeniz Gençler Şampiyonası başladı Artistik, Ritmik, Aerobik Cimnastik 5. Akdeniz Gençler Şampiyonası başlıyor Artistik, Ritmik, Aerobik Cimnastik 5. Akdeniz Gençler Şampiyonası başlıyor
Kaynak: AA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Cimnastikte Akdeniz Gençler Şampiyonası, devam ediyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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