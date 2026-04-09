ÇİMSA ÇBK Mersin Avrupa Şampiyonu
09.04.2026 22:40
ÇİMSA ÇBK Mersin, Athinaikos'a yenilmesine rağmen FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda şampiyon oldu.

ÇİMSA ÇBK Mersin, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası finalinde deplasmanda 85-80 kazandığı maçın rövanşında Athinaikos Qualco'ya 77-75 yenilmesine rağmen şampiyon oldu.

Salon: Servet Tazegül

Hakemler: Esperanza Mendoza (İspanya), Ventsislav Velikov (Bulgaristan), Sinisa Prpa (Sırbistan)

ÇİMSA ÇBK Mersin: Sventoraite 10, Allen 20, Kennedy Beren Burke 17, Vanloo 8, Iagupova 10, Büşra Akbaş, Sinem Ataş, Juskaite 8, Esra Ural Topuz 2

Athinaikos Qualco: Winterburn 9, Pavlopoulou 2, Prince 18, Parks 12, Anigwe 14, Raca 2, Tsineke 14, Miller, Louka, Tadic 4, Hristova 2

1. Periyot: 18-20

Devre: 38-43

3. Periyot: 61-61

Beş faulle çıkan: 47.38 Anigwe (Athinaikos Qualco) - MERSİN

Kaynak: İHA

